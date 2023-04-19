Идет антициклон: синоптики обещают потепление в Новосибирске до +13 градусов

В Новосибирске в конце недели начнется потепление, температура к выходным поднимется до +13 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре, к городу приближается антициклон.



— Самый холодный день был 18 апреля , и холодная ночь на 19 апреля . Значительно понизилась температура, по области даже до -23 градусов опускалась. В след за уходящей ложбиной холода будет распространяться гребень, антициклон и давление будут постепенно расти. Антициклон распространяется с Урала. Первые сутки температурный фон будет около нормы, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.