Идет антициклон: синоптики обещают потепление в Новосибирске до +13 градусов

В Новосибирске в конце недели начнется потепление, температура к выходным поднимется до +13 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре, к городу приближается антициклон.
— Самый холодный день был
Ближайшее три дня осадков не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.
В четверг, 20 апреля, ночью прогнозируют
В пятницу, 21 апреля, ночью ожидается
В субботу, 22 апреля, ночью обещают
До мая осталось меньше двух недель, и многим уже хочется планировать отдых на длинных выходных. Для этого нужно знать, какой будет погода, поэтому мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.