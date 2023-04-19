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Идет антициклон: синоптики обещают потепление в Новосибирске до +13 градусов

Температура поднимется к выходным

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Тепло придет с Урала

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В Новосибирске в конце недели начнется потепление, температура к выходным поднимется до +13 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре, к городу приближается антициклон.

— Самый холодный день был 18 апреля, и холодная ночь на 19 апреля. Значительно понизилась температура, по области даже до -23 градусов опускалась. В след за уходящей ложбиной холода будет распространяться гребень, антициклон и давление будут постепенно расти. Антициклон распространяется с Урала. Первые сутки температурный фон будет около нормы, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Ближайшее три дня осадков не ожидается, а температура начнет постепенно повышаться.

В четверг, 20 апреля, ночью прогнозируют -7... -5 градусов, в пригороде до -10 градусов, днем — +4... +6 градусов, ветер западного направления 4–9 м/с.

В пятницу, 21 апреля, ночью ожидается -6... -4 градусов в ночные часы, днем будет +8... +10 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

В субботу, 22 апреля, ночью обещают -4... -2 градуса, днем потепление до +11... +13 градусов. Ветер юго-западный силой 3–8 м/с.

До мая осталось меньше двух недель, и многим уже хочется планировать отдых на длинных выходных. Для этого нужно знать, какой будет погода, поэтому мы изучили данные сервисов погоды и составили прогноз на май.

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