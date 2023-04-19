Розыгрыши призов и призывы в соцсетях: как новосибирские компании агитируют выдвигать их на «Народную премию НГС»

Новосибирцы продолжают предлагать кандидатов на звание лучшего бизнеса в разных номинациях «Народной премии НГС», а бизнес уже активно агитирует своих клиентов быть еще более активными. Как именно компании призывают новосибирцев выдвигать их, рассказываем в этом материале.
Чаще всего компании используют соцсети для того, чтобы объяснить жителям города, как именно можно выдвинуть их компанию.
— «ВМорозилке» участвует в «Народной премия НГС»! Каждый день мы работаем для вас, доставляем заказы, фасуем продукты, придумываем акции, ищем новый ассортимент! Делаем наше дело с любовью к нему и к вам. Да, мы выросли и уже достойно конкурируем с другими бизнесами. В этом году номинировались на «Народную премию НГС» на номинацию «Малый бизнес». Очень надеемся на вашу поддержку! Выдвигайте нас по инструкции в комментариях, делайте репосты, лайк или комментарий также будут огромным плюсом. Заранее огромное спасибо за поддержку и что вы с нами, — пишет компания.
Еще одна новая номинация этой премии — «Образовательный центр года». В ней, например, участвует «АВС центр», занимающийся курсами английского языка. Они использовали в своих соцсетях уже готовый материал для агитации, который вы можете скачать на сайте премии.
— Если вы так же, как и мы, любите «Тайгинский парк», предлагаем поддержать жилой комплекс и номинировать на участие в премии в номинации «Жилой комплекс года», — пишет ЖК «Тайгинский парк» в своих соцсетях.
Театр «Красный факел» тоже призывает своих зрителей поддержать их:
— В этом году у «Народной премии НГС» появилась новая номинация — «Театр года». С
Киберклуб Gector Geek пишет, что им нужен ваш голос для номинации «Малый бизнес»:
— «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл» — все знают эту легендарную фразу Шварцнеггера из фильма «Терминатор»? И мы, почти как Арни, сейчас у тебя кое-что попросим. Стартовала пятая «Народная премия НГС», идет ее первый этап — выдвижение номинантов. Делают это сами новосибирцы, и нам очень нужен твой голос.
— Неравнодушен к нашим бургерам? — спрашивает кофебургерная «Процесс»: — Зайти в обед за чашкой кофе в «Процесс» уже стало традицией? Мы рады, что ты выбираешь нас, и будем еще более счастливыми, если поддержишь нас своим голосом! Стартовала пятая «Народная премия НГС», в которой открыты несколько номинаций. Одна из них — «Кофейня и кондитерская года». И мы бы очень хотели попасть в топ-10 заведений, чтобы ты отдыхал в одном из лучших мест нашего города.
Бассейн «Дельфин» — это сеть школ плавания, которая тоже призывает выдвигать на премию их:
— Предлагаем вам поддержать нашу школу плавания «Дельфин» в «Народной премии НГС». Ведь мы так много стараемся во благо будущего поколения. Спорт — это здоровье, целеустремленность, дисциплина, командообразование и многие другие качества которые приобретаются в тренировочном процессе.
Есть компании, которые уже начали обещать клиентам призы за выдвижение на премию. Например, сеть клиник «Семейный доктор» предлагает сделать скриншот, на котором видно, что вы предложили именно их центр в качестве номинанта, показать его администратору, положить листок со своим номером в специальную вазу и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Каких именно — не сообщается, но результаты станут известны 8 мая.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить до 7 мая включительно, перейдя по этим ссылкам:
- «Детский центр года»;
- «Танцевальная студия года»;
- «Салон красоты года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Стоматологический центр года»;
- «Бар и ресторан года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «Театр года»;
- «Образовательный центр года»;
- «Малый бизнес года».
Ранее мы рассказывали о том, что баннеры «Народной премии НГС» разместили в новосибирском транспорте и метро: по специальным QR-кодам можно перейти на сайт и предложить своего номинанта.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: