Розыгрыши призов и призывы в соцсетях: как новосибирские компании агитируют выдвигать их на «Народную премию НГС»

— «ВМорозилке» участвует в «Народной премия НГС»! Каждый день мы работаем для вас, доставляем заказы, фасуем продукты, придумываем акции, ищем новый ассортимент! Делаем наше дело с любовью к нему и к вам. Да, мы выросли и уже достойно конкурируем с другими бизнесами. В этом году номинировались на «Народную премию НГС» на номинацию «Малый бизнес». Очень надеемся на вашу поддержку! Выдвигайте нас по инструкции в комментариях, делайте репосты, лайк или комментарий также будут огромным плюсом. Заранее огромное спасибо за поддержку и что вы с нами, — пишет компания.