И никакой шелухи! Как красиво покрасить яйца на Пасху: 5 рецептов

Те, кому лень красить яйца на Пасху, просто берут коричневые. Остальные берут в одну руку всю свою смекалку, в другую — советы о том, как красиво покрасить яйца на Пасху. Как раз такие, что мы собрали для вас в этой небольшой, но очень полезной инструкции. Если метод с луковой шелухой кажется вам скучным и устаревшим, а готовые наклейки — чересчур простыми, у нас есть для вас 5 оригинальных (и красивых) идей.
Как покрасить яйца вином
Само по себе такое предположение кажется нам кощунственным, но если вам то и дело дарят красное вино, а вы не пьете —
объясните наконец людям, что вы в завязке берите на вооружение этот рецепт.
Собственно, всё, что вам понадобится, это яйца (любого цвета) и вино (красное — есть подозрение, что ни с белым, ни с розовым такой трюк не провернуть). Сухое или полусухое — дело вкуса. Литраж зависит от того, сколько яиц вы намерены сварить (а варить будем в вине), и какие у вас дальнейшие планы. Когда всё это у вас есть, берите кастрюлю, кладите в нее хорошо помытые яйца и заливайте их вином (а кухню — слезами). Всё. Осталось только сварить яйца так же, как вы делаете это на завтрак, когда вместо вина — вода.
В процессе варки часть вина испарится, поэтому берем емкость поуже, перекладываем туда куриные яйца, переливаем вино и оставляем их докрашиваться часов на восемь. Если за это время вино опять испарится, поговорите с домочадцами и снова долейте вина. Чем дольше яйца будут находиться в вине, тем насыщеннее будет цвет в итоге. А еще на яйцах образуются кристаллики, которые будут радовать вас своим винным блеском.
Дождались, когда яйца покрасились так, как вам нужно, — выкладывайте их на застеленную бумажными полотенцами тарелку и оставьте «подышать» и просушиться. После чего меняйте бумажные полотенца и оставляйте яйца до полного высыхания.
Варим яйца в каркаде
В целом этот способ похож на варку яиц в вине, только каркаде нам не так жалко — от него бывает изжога, могут появиться рецидивы хронических заболеваний, да и вообще природная кислота напитка отрицательно влияет на стенки больного желудка. Так что без зазрения совести бросаем в кастрюлю 80 граммов каркаде, заливаем водой, кладем во всё это дело яйца и ставим на огонь. Пусть себе варятся как обычно — десяти минут вполне достаточно. Можно добавить столовую ложку соли, чтобы скорлупа не потрескалась.
Спустя отведенное время доставайте яйца, дайте им обсохнуть (не протирайте, чтобы ничего не стереть —
они уже взрослые, пусть сохнут самостоятельно), а потом натрите растительным маслом. Ваши яйца в каркаде готовы.
Яйца «космические»
Чтобы приготовить такие яйца, вам понадобится 55 минут времени. Из них всего 15 минут уйдут на активную готовку. Количество яиц зависит только от вашего желания, но помните, что в зависимости от этого придется и количество пищевого красителя рассчитывать. Он будет главным (да чего там — единственным!) красящим ингредиентом в этом рецепте. Чем разнообразнее цвета, тем более впечатляющими выйдут ваши яйца.
Пока варятся яйца, разведите красители в разных емкостях (подойдут маленькие стаканчики или чашечки) согласно инструкции и положите в каждую ватную палочку. Когда яйца готовы, вытирайте их насухо, заверните в салфетку и промокните ее в нескольких местах смоченной в красителе ватной палочкой. Когда салфетка будет полностью закрашена, и на ней не останется ни одного белого места, как следует прижмите салфетку к яйцу, чтобы она плотно прилипла к скорлупе.
Когда у вас больше не останется «чистых» яиц, оставьте их полежать в салфетках минут 30–40, после чего аккуратно снимите салфетки. Ваши космические яйца готовы.
Как покрасить яйца куркумой
Куркума — натуральный, экологичный и безопасный краситель, и если сварить в нем яйца (хоть с белой, хоть с бежевой скорлупой), они обретут красивый природный желтый цвет.
Чтобы приготовить такие яркие и натуральные яйца, нужно смешать одну столовую ложку порошка куркумы с 250 мл горячей воды и опустить яйца в этот раствор. Если будете открашивать сразу несколько штук, не забудьте увеличить порцию воды и куркумы. Яйца в воде с куркумой нужно оставить на 3–4 часа. Чем дольше они будут находиться в жидкости, тем насыщенней будет цвет.
Такой способ не занимает много активного времени. Яйца можно опустить в раствор с куркумой, после остывания поставить на ночь в холодильник. А утром достать и получить красивые желтые пасхальные яйца.
Красим яйца содой
Покрасить яйца по такому рецепту будет очень интересно вместе с ребенком. Потому что этот процесс превращается в настоящий химический эксперимент. Но для начала давайте разберемся с ингредиентами. Вам понадобятся:
- пищевой порошковый краситель — 3–4 чайные ложки на одно яйцо;
- пищевая сода — 4 столовые ложки для каждого красителя;
- уксус 9%;
- горячая вода
70–90 °С;
- яйца вкрутую;
- подсолнечное масло — для блеска.
Насыпьте пищевую соду в емкости, чтобы дно было покрыто примерно на сантиметр. Добавьте порошковый краситель. Добавляйте по одной ложке, пока не получите желаемую насыщенность. Получили — перемешивайте, пока краситель и сода полностью не смешаются. Теперь кладите в это всё сваренное вкрутую яйцо и потихоньку добавляйте уксус. Он вступит в реакцию с пищевой содой, появятся пузырьки, которые покроют всё яйцо. Когда пена начнет опускаться, вы увидите под ней необычно окрашенное яйцо. Достаньте яйца и оставьте их просушиться. Когда они высохнут, часть краски останется на яйцах в виде крапинок и образует интересную текстуру. После всего этого натрите яйца подсолнечным маслом для блеска.
Ну и самый главный ритуал, без которого и Пасха не Пасха: отправьте этот текст десяти своим знакомым и расскажите в комментариях, как вы чаще всего красите яйца. Вам не сложно, а для других может быть очень полезно.