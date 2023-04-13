И никакой шелухи! Как красиво покрасить яйца на Пасху: 5 рецептов

Дождались, когда яйца покрасились так, как вам нужно, — выкладывайте их на застеленную бумажными полотенцами тарелку и оставьте «подышать» и просушиться. После чего меняйте бумажные полотенца и оставляйте яйца до полного высыхания.

Варим яйца в каркаде

В целом этот способ похож на варку яиц в вине, только каркаде нам не так жалко — от него бывает изжога, могут появиться рецидивы хронических заболеваний, да и вообще природная кислота напитка отрицательно влияет на стенки больного желудка. Так что без зазрения совести бросаем в кастрюлю 80 граммов каркаде, заливаем водой, кладем во всё это дело яйца и ставим на огонь. Пусть себе варятся как обычно — десяти минут вполне достаточно. Можно добавить столовую ложку соли, чтобы скорлупа не потрескалась.