Похолодание до -10 градусов ночью и потепление до +8 градусов днем: что ждет Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске идет уже второй месяц календарной весны, но погода за окном всё больше напоминает зиму: тротуары и дороги замело снегом, а синоптики говорят о том, что в Сибирь действительно возвращается зима. Следующая неделя не порадует жителей города, температура днем может подняться до +8 градусов, но ночью опустится до -10 градусов . НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать жителям Новосибирска.