Похолодание до -10 градусов ночью и потепление до +8 градусов днем: что ждет Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске идет уже второй месяц календарной весны, но погода за окном всё больше напоминает зиму: тротуары и дороги замело снегом, а синоптики говорят о том, что в Сибирь действительно возвращается зима. Следующая неделя не порадует жителей города, температура днем может подняться до +8 градусов, но ночью опустится до
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только в воскресенье может выглянуть солнце. Самым теплым днем станет четверг, температура поднимется до
Сервис Gismeteo обещает снег с дождем, но во вторник, четверг и пятницу. По данным синоптиков, переменная облачность ожидается с понедельника по среду и в субботу, воскресенье. Самым теплым днем станет пятница, температура поднимется до
World-Weather прогнозирует снег в пятницу, погода будет меняться с облачной на пасмурную. Самыми теплыми днями станут понедельник и четверг, температура поднимется до
9 апреля в городе пошел апрельский снег, замело дороги и тротуары, а жителям города пришлось достать теплую одежду и шапки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется со снегопадом.