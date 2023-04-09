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Похолодание до -10 градусов ночью и потепление до +8 градусов днем: что ждет Новосибирск на следующей неделе

НГС изучил прогноз погоды трех сервисов

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Всю неделю в городе будет преимущественно пасмурно

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В Новосибирске идет уже второй месяц календарной весны, но погода за окном всё больше напоминает зиму: тротуары и дороги замело снегом, а синоптики говорят о том, что в Сибирь действительно возвращается зима. Следующая неделя не порадует жителей города, температура днем может подняться до +8 градусов, но ночью опустится до -10 градусов. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать жителям Новосибирска.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет пасмурно, только в воскресенье может выглянуть солнце. Самым теплым днем станет четверг, температура поднимется до +8 градусов, но в пятницу ночью опустится до -7 градусов. В субботу минусовая температура будет и днем. Самую холодную ночь за неделю прогнозируют в пятницу. С понедельника по субботу синоптики ожидают пасмурную погоду, а во вторник и среду снова пойдет снег.

Снег прогнозируют во вторник и среду

Снег прогнозируют во вторник и среду

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Сервис Gismeteo обещает снег с дождем, но во вторник, четверг и пятницу. По данным синоптиков, переменная облачность ожидается с понедельника по среду и в субботу, воскресенье. Самым теплым днем станет пятница, температура поднимется до +7 градусов, но ночью в субботу опустится до -10 градусов. При этом в субботу днем будет минусовая температура.

Снег с дождем может пойти во вторник, четверг и пятницу

Снег с дождем может пойти во вторник, четверг и пятницу

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World-Weather прогнозирует снег в пятницу, погода будет меняться с облачной на пасмурную. Самыми теплыми днями станут понедельник и четверг, температура поднимется до +5 градусов. В понедельник и субботу стоит ожидать самые холодные ночи — -7 градусов. Синоптики отмечают, что солнечно будет только в среду, в остальные дни ожидают пасмурную или облачную погоду.

Снег может пойти в пятницу

Снег может пойти в пятницу

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9 апреля в городе пошел апрельский снег, замело дороги и тротуары, а жителям города пришлось достать теплую одежду и шапки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, как Новосибирск справляется со снегопадом.

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