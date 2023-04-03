«Без осадков и ветра»: в Новосибирск придет солнечная погода

В грядущие вторник, среду и четверг в Новосибирске будет солнечно и тепло. Температура будет повышаться не только днем, но и ночью.

Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, предстоящей ночью температура в городе составит -3...-5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 2–3 м/с.