«Без осадков и ветра»: в Новосибирск придет солнечная погода

В грядущие вторник, среду и четверг в Новосибирске будет солнечно и тепло. Температура будет повышаться не только днем, но и ночью.
Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, предстоящей ночью температура в городе составит -3...-5 градусов, в пригороде до -8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 2–3 м/с.
В ночь на 5 апреля сохранятся те же температуры в районе -3...-5 градусов. Днем потеплеет до +6...+8 градусов. Ветер будет восточным, 2–7 м/с.
Ночью 6 апреля в городе температура составит -1...-3 градуса, днем +9...+11 градусов. Ветер будет южным, 4–9 м/с.
— Сохраняется антициклональный характер погоды, поэтому без осадков и ветра, с нарастанием температур. До четверга все хорошо будет у нас, должно быть солнечно, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
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