Люди почти сутки замерзают в многокилометровой пробке. Последствия аномального снегопада на юге России

Почти сутки участок федеральной трассы М-4 в Ростовской области скован из-за аномального снегопада. Ночью машины стояли намертво на протяжении 60 километров, только к утру спасателям удалось расчистить некоторые участки. Но до сих пор тысячи машин остаются на 20-километровом участке — часто без пищи, воды и с минимальным остатком топлива. Атмосфера снежного ада — в видеосюжете наших коллег из 161.RU, который опубликован чуть выше. Посмотрите, что прямо сейчас происходит на трассе.
Людям пришлось ночевать в машинах, у некоторых закончились продукты и бензин.
— Сегодня мы ночуем на трассе в машине. Замело, всё стоит. У меня есть одеялко, уже неплохо. Кончается бензин, а на заправке нет канистр. Веселимся… — бодрились южане, рассказывая журналистам об обстановке на трассе.
МЧС и власти организовали пункты обогрева, подвоз продуктов и бензина. Заглохшие легковушки вывозят с трассы эвакуаторами. С дороги убрали отбойники, чтобы машины могли ехать в обратном направлении. Людей начали эвакуировать.
Климатолог Александр Иошпа назвал снегопад 30–31 марта в Ростовской области самым поздним за почти 30 лет.
— В последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году. Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера, — объяснил доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ. — Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные — один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнет таять.
Главное о ситуации на трассе смотрите в онлайн-репортаже наших коллег.