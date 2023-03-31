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Люди почти сутки замерзают в многокилометровой пробке. Последствия аномального снегопада на юге России

Тысячи машин намертво встали на трассе М-4 в Ростовской области — посмотрите, что там происходит

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На трассе водители помогают друг другу как могут: делятся едой, пускают погреться в машину, если у кого-то заканчивается топливо

Видео: Городские порталы

Почти сутки участок федеральной трассы М-4 в Ростовской области скован из-за аномального снегопада. Ночью машины стояли намертво на протяжении 60 километров, только к утру спасателям удалось расчистить некоторые участки. Но до сих пор тысячи машин остаются на 20-километровом участке — часто без пищи, воды и с минимальным остатком топлива. Атмосфера снежного ада — в видеосюжете наших коллег из 161.RU, который опубликован чуть выше. Посмотрите, что прямо сейчас происходит на трассе.

Людям пришлось ночевать в машинах, у некоторых закончились продукты и бензин.

— Сегодня мы ночуем на трассе в машине. Замело, всё стоит. У меня есть одеялко, уже неплохо. Кончается бензин, а на заправке нет канистр. Веселимся… — бодрились южане, рассказывая журналистам об обстановке на трассе.

МЧС и власти организовали пункты обогрева, подвоз продуктов и бензина. Заглохшие легковушки вывозят с трассы эвакуаторами. С дороги убрали отбойники, чтобы машины могли ехать в обратном направлении. Людей начали эвакуировать.

Климатолог Александр Иошпа назвал снегопад 30–31 марта в Ростовской области самым поздним за почти 30 лет.

— В последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году. Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера, — объяснил доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ. — Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные — один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнет таять.

Главное о ситуации на трассе смотрите в онлайн-репортаже наших коллег.

М-4 ДонСнегопадМЧС
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