Люди почти сутки замерзают в многокилометровой пробке. Последствия аномального снегопада на юге России

— В последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году. Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера, — объяснил доцент кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ. — Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные — один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно всё начнет таять.

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