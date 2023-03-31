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Взрыв прогремел на реке Иня — впечатляющее видео с места

В Тогучинском районе выявили два опасных участка, где могут быть заторы

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Взрыв уберет лед с опасных участков

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В Новосибирской области вчера, 30 марта, взорвали лед на реке Иня. Организацией работ занимались спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда.

Как рассказали в группе спасателей в соцсети «ВКонтакте», лед взрывали в Тогучинском районе в селе Новомотково. Там проводились противопаводковые мероприятия.

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На этих местах может быть затор

Видео: Аварийно-спасательная служба НСО (16+)

Спасатели АСС организовали доставку взрывников к месту проведения работ и обеспечили безопасность при проведении взрывных работа на двух затороопасных участках.

В начале марта в Новосибирске МЧС обследовало неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников.

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