Взрыв прогремел на реке Иня — впечатляющее видео с места

В Новосибирской области вчера, 30 марта, взорвали лед на реке Иня. Организацией работ занимались спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда.
Как рассказали в группе спасателей в соцсети «ВКонтакте», лед взрывали в Тогучинском районе в селе Новомотково. Там проводились противопаводковые мероприятия.
Спасатели АСС организовали доставку взрывников к месту проведения работ и обеспечили безопасность при проведении взрывных работа на двух затороопасных участках.
В начале марта в Новосибирске МЧС обследовало неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников.