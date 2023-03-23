В небе над Новосибирском пройдет парад планет — когда его можно увидеть

В небе над Новосибирском с 28 по 31 марта можно будет наблюдать парад планет. Они выстроятся в одну линию вместе с Луной.
Об астрономическом событии сообщили на сайте обсерватории красноярского Университета Решетнева. Меркурий, Венера, Марс, Уран, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию на участке неба в 73 градуса, в направлении запада и юго-запада.
— Лучше всего наблюдать сразу после захода Солнца, — говорится на сайте.
В обсерватории уточнили, что парад планет можно будет наблюдать в Новосибирске и других городах страны.
В середине марта в небе над Новосибирском заметили яркую вспышку. Астрономы объяснили, что это могло быть.