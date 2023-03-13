Время уже пришло: как вырастить арбуз в теплице — инструкция для ленивых садоводов

Когда и как высаживать?

Пересадку можно делать, когда температура воздуха прогревается до 20–25 градусов, а почва как минимум до 15 градусов. Такие условия в теплице начинаются как раз в середине или конце мая. В открытый грунт пересаживать нужно чуть позже, обычно это конец мая, начало июня.

Чтобы арбузы без проблем прижились и дали богатый урожай, их нужно правильно пересадить. Для этого выкопайте лунки на расстоянии не меньше 70 сантиметров друг от друга (у арбузов обширная корневая система, и для правильного развития им нужно достаточно места). Потом поместите саженцы в лунки, постарайтесь заглубить корневую шейку. Пока растения адаптируются, следите за температурой и влажностью воздуха, в теплице не должно быть слишком влажно, а максимальная температура воздуха — 30 градусов.