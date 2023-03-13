Время уже пришло: как вырастить арбуз в теплице — инструкция для ленивых садоводов

Если летом вы хотите после тяжелого дня на огороде полакомиться собственноручно выращенным арбузом, то готовить рассаду нужно уже сейчас. Вот только что делать тем, кто живет не на юге России, где растут они как на дрожжах, а в средней полосе или еще севернее? Для начала надо правильно подобрать сорт и создать подходящие условия. Обо всех тонкостях рассказывают эксперты, которые со своих грядок не один арбуз съели!
Когда сажать рассаду?
В отличие от помидоров, баклажанов и перцев, арбузы не такие тугодумы, и на момент высадки их рассаде должно быть три-четыре недели. Поэтому сажать ее советуют не позже середины апреля. Если всё сделать вовремя, то в конце апреля — начале мая ваши будущие арбузы будут уже на огороде. Есть еще один лайфхак: в открытый грунт сажать лучше саженцы трехнедельные, а вот в теплицу — одномесячные.
Для средней и северной полосы России специалисты советуют выбирать сорта раннего срока созревания. К ним относятся «огонек», «шугар бейби», «скорик», «фотон»,
Какую почву выбрать?
Арбузы капризная культура, поэтому землю любят легкую и плодородную. Сейчас любой замес почвы можно купить в специализированном магазине. Но профессиональные садоводы предпочитают подготавливать ее самостоятельно.
— Для этого смешайте 1 часть торфа с 1 частью перегноя и добавьте 0,5 части промытого песка. Положите в субстрат по 2 семечка в одну емкость и присыпьте землей примерно на 3 см, полейте теплой водой и закройте пленкой. После появления всходов пленку уберите, — рассказал нашим коллегам из «Вокруг Света» руководитель категорийного направления российской сети гипермаркетов для дома и сада OBI Максим Суравегин
Для лучшего результата можно использовать минеральные удобрения. Первый раз их применяют после появления первого листка, потом подкормку можно повторить через полторы недели.
Когда и как высаживать?
Пересадку можно делать, когда температура воздуха прогревается до 20–25 градусов, а почва как минимум до 15 градусов. Такие условия в теплице начинаются как раз в середине или конце мая. В открытый грунт пересаживать нужно чуть позже, обычно это конец мая, начало июня.
Чтобы арбузы без проблем прижились и дали богатый урожай, их нужно правильно пересадить. Для этого выкопайте лунки на расстоянии не меньше 70 сантиметров друг от друга (у арбузов обширная корневая система, и для правильного развития им нужно достаточно места). Потом поместите саженцы в лунки, постарайтесь заглубить корневую шейку. Пока растения адаптируются, следите за температурой и влажностью воздуха, в теплице не должно быть слишком влажно, а максимальная температура воздуха — 30 градусов.
До того как арбузы зацветут, их нужно будет поливать теплой водой через день. После цветения — раз в неделю примерно по 8 литров под каждое растение. Как только арбузы будут созревать, прекратите полив, иначе они будут водянистыми и совсем не сахарными.
Как формировать арбузы?
Когда арбузы отрастят плети примерно метр длиной и зацветут, можно начать их прищипывать. Оставьте две плети с женскими цветами, остальные нужно отрезать.
Кстати, если арбузы посажены в теплице их будет надежнее опылить вручную, чем надеяться на пчел. Для этого срежьте мужской цветок и прикоснитесь пестиком к тычинкам женского. Чтобы их отличить присмотритесь к цветам, у женского всегда есть завязь. Обратите внимание, что оба цветка должны быть свежие и без признаков увядания.
— Как только арбуз становится размером с крупное яблоко, мы надеваем на него сеточку и подвязываем к шпалере. Так как арбуз растет очень быстро, главную плеть нужно регулярно подкручивать, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Как только арбуз дотянется до шпалеры, главную плеть необходимо прищипнуть. Боковые плети можно прищипнуть над четвертым-шестым листом. Остальные завязи можно удалить.
Как вырастить кубические арбузы
А если вы уже все это умеете и хотите добавить какого-то праздника и изыска на свои грядки, вот вам инструкция, как вырастить арбуз в виде куба! Нюансов здесь много, но опытным садоводам и любителям креатива все по плечу. Уж эти арбузы точно произведут фурор на ваших родственников и друзей.
— Весь секрет здесь в специальном устройстве, которое позволяет придать арбузу особую форму в процессе выращивания. Это может быть обычный деревянный ящик. Поместите в него растущие арбузы, когда они достигнут в диаметре примерно 6–10 см, — говорит садовод Ирина Санникова. — Для этого сквозь специальное отверстие в стенке контейнера аккуратно проденьте петлю лианы, на которой находится арбуз. При этом нужно следить, чтобы арбуз располагался в центре контейнера, а полоски на его поверхности были параллельны граням. Когда арбуз достигнет стенок коробки, он начнет изменять свою форму. После созревания у вас получатся те самые кубические арбузы.
Чтобы понять, что арбуз созрел, приглядитесь к его плодоножке. Когда она сухая, звук при постукивании будет приглушенным, поверхность арбуза станет глянцевой, а корка — жесткой. На этом этапе ваш арбуз готов! Доставайте его из формы, а если поверхность кажется недостаточно яркой оставьте еще на пару дней на грядке без контейнера.
Каждый год мы даем советы о том, как лучше подготовиться к дачному сезону, как подготовить семена для рассады или публикуем советы для тех, у кого дачи нет, но очень хочется вырастить огурцы на балконе.