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Днем до +4 градусов: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

Завтра еще ожидается мороз до -15 градусов в пригороде

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Легкие морозы в Новосибирске пока сохраняются

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В Новосибирске в конце этой недели ожидается неустойчивая погода. Это связано с приходом циклона.

По данным синоптиков, 10 марта днем ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный силой 3–8 м/с. Температура ночью составит -8… -10 градусов, в пригороде до -15 градусов, днем около 0 градусов.

11 марта, в субботу, преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночная температура опустится до -5… -7 градусов, днем +2… +4 градуса.

12 марта небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью силой 5–10 м/с с порывами до 16 м/с, днем 7–12 м/с с порывами до 18 м/с. Температура ночью — около 0 градусов, днем +1… +3 градуса с понижением в течение дня.

— Снова ждем циклон с осадками, понижением температуры и ветром. Циклон уйдет очень быстро, 12 марта на север Красноярского края. Будет похолодание, потом снова потепление, неустойчивый характер погоды, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на март, который составили интернет сервисы. Согласно их данным, в конце месяца установится плюсовая температура. Читайте подробности по ссылке.

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