Днем до +4 градусов: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

В Новосибирске в конце этой недели ожидается неустойчивая погода. Это связано с приходом циклона.
По данным синоптиков, 10 марта днем ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный силой
11 марта, в субботу, преимущественно без осадков, ветер юго-западный силой
12 марта небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью силой
— Снова ждем циклон с осадками, понижением температуры и ветром. Циклон уйдет очень быстро, 12 марта на север Красноярского края. Будет похолодание, потом снова потепление, неустойчивый характер погоды, — сообщила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на март, который составили интернет сервисы. Согласно их данным, в конце месяца установится плюсовая температура. Читайте подробности по ссылке.