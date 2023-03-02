Четвертый месяц зимы: какая будет погода в марте — изучаем погодные сервисы

Первый месяц календарной весны в Новосибирске удивительно похож на зимний месяц. Ожидается, что будет много снегопадов и пасмурных дней. Дней с температурой выше нуля намного меньше, чем холодных дней.
НГС изучил популярные погодные сервисы и узнал, какая погода нас ждет вплоть до апреля.
«Яндекс.Погода» обещает Новосибирску пасмурный месяц. Первые 20 дней марта плюсовую температуру ждать не стоит, а солнечный день будет всего один — 29 марта. Дневная температура колеблется от +4 до -9 градусов. В основном дни будут пасмурными. В третьей декаде хоть и станет теплее по градусам, но вместо снега будет несколько дней подряд идти дождь.
По данным «Гисметео», в Новосибирске до конца месяца будет идти снег, а 14 марта он будет особенно обильный. И если в первую декаду «Гисметео» еще видит в городе температуру выше нуля, то потом до конца месяца будет только холоднее. Колебаться температура будет от +4 до -8 градусов. Солнечный день по «Гисметео» опять же будет один — 18 марта.
Сервис World weather обещает целых четыре солнечных дня в марте. И хотя по температуре по этому прогнозу не сильно теплее — снежных и дождливых дней намного меньше. Сильный снег и дождь World weather прогнозирует 16 марта. Температура в течение месяца будет повышаться и понижаться. Так, уже к 12 марта будет +2 градуса, но позже вновь похолодает до -4 градусов.
До конца недели в Новосибирске вновь похолодает до -11 градусов после небольшого потепления. Синоптики составили прогноз погоды.