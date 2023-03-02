Четвертый месяц зимы: какая будет погода в марте — изучаем погодные сервисы

По данным «Гисметео», в Новосибирске до конца месяца будет идти снег, а 14 марта он будет особенно обильный. И если в первую декаду «Гисметео» еще видит в городе температуру выше нуля, то потом до конца месяца будет только холоднее. Колебаться температура будет от +4 до -8 градусов. Солнечный день по «Гисметео» опять же будет один — 18 марта.