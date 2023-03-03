СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 75.47
eur 80.19
Тема дняСолнце начнет греть сильнее. Прогноз погоды
Все новости
Все новости

«Начинает работать солнышко»: когда ждать плюсовых температур после предстоящего похолодания в Новосибирске

К городу приближается холодный фронт

768

К понедельнику всё снова начнет таять

Поделиться

Новосибирск после потепления последних дней ждут отрицательные дневные температуры. Но затем, к понедельнику, температура поднимется до +1 градуса.

— Область пониженного давления отходит на северо-восток. Проходит холодный фронт. Осадки из фазового состояния переходят в просто снег. За холодным фронтом придет относительно холодная воздушная масса, температура будет понижаться. Давление будет расти. Температура будет увеличиваться каждый день, потому что будет работать солнышко — нас ожидает приток солнечной радиации, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В субботу, 4 марта, временами сохранится небольшой снег в городе. Ночью будет -9... -11 градусов, днем — около -4... -6 градусов. Ветер обещают юго-западный 7–12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

В воскресенье, 5 марта, преимущественно будет без осадков. Ночью обещают -8... -10 градусов, днем будет -2... -4 градуса. Ветер южный 4–9 м/с.

В понедельник, 6 марта, погоду обещают без осадков. Ночью — -8... -9 градусов, днем будет около 0 градусов, то есть -1... +1 градус. Ветер будет южный: ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

После потепления, которое было в конце февраля, март принес холод и снег. НГС изучил популярные погодные сервисы и узнал, какая погода нас ждет вплоть до апреля.

По теме

СолнцеМартПогодаВесна
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter