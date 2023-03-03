«Начинает работать солнышко»: когда ждать плюсовых температур после предстоящего похолодания в Новосибирске

Новосибирск после потепления последних дней ждут отрицательные дневные температуры. Но затем, к понедельнику, температура поднимется до +1 градуса .

— Область пониженного давления отходит на северо-восток. Проходит холодный фронт. Осадки из фазового состояния переходят в просто снег. За холодным фронтом придет относительно холодная воздушная масса, температура будет понижаться. Давление будет расти. Температура будет увеличиваться каждый день, потому что будет работать солнышко — нас ожидает приток солнечной радиации, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.