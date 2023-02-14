freedom
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 5/10
usd 73.63
eur 78.67
СрочноДва человека найдены мертвыми во время пожара
Все новости
Все новости
Обзор

Всем любви: что приготовили кондитерские и рестораны на День святого Валентина (можно уложиться в 100 рублей)

В качестве бонуса — короткая история о том, как церковная дата стала коммерческим праздником

1 559

Цена съедобных подарков на 14 февраля начинается со 100 рублей

Поделиться

Как бы ни пытались разного рода серьезные люди отвадить население от «чуждых традиций», но 14 февраля всё равно продолжают отмечать не только граждане, но и многие компании, занятые торговлей или оказанием услуг. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по заведениями и страничкам в социальных сетях, чтобы посмотреть, что предприниматели предлагают своим клиентам. А заодно вспомнил, откуда вообще взялась эта мода на сердечки.

День святого Валентина — самый яркий пример коммерческого праздника, суть которого ныне давно уже никак не связана с историей христианского епископа из города Интерамны, которого древние римляне якобы сначала долго пытали, а потом отрубили голову. Романтического в этой истории, прямо скажем, мало.

Тематические пряники в пекарне Schmidt

Тематические пряники в пекарне Schmidt

Поделиться

Довольно долго Валентинов день существовал просто как один из религиозных католических праздников, на который в какой-то момент наложились дохристианские языческие народные обряды. К мучениям за веру они имели уже мало отношения. Считается, что традиция обмена 14 февраля какими-то недорогими подарками с эротическим подтекстом в Англии существовала еще в 15-м веке. Переместившись вместе с переселенцами в Новый Свет, обычай несколько трансформировался — до начала 19-го века валентинки имели скорее юмористический или даже саркастический характер (хотя могли служить той же цели — привлечь к себе внимание).

Нынешний свой вид праздник начал приобретать в первой половине 19-го века, когда предприимчивая молодая американка Истер Хоуланд смогла наладить производство уже готовых открыток с разными сюжетами и качеством полиграфии, которые уже не нужно было рисовать самостоятельно. В 1850-х годах бизнес приносил девушке уже по $ 100 тысяч в год (около $ 3 миллионов сегодня). Сейчас в одних только США продается порядка 145 миллионов открыток, а сам рынок подарков в этот день оценивается в $ 20 миллиардов.

Девушка выбирает пряничные валентинки в кондитерской «Куликовский»

Девушка выбирает пряничные валентинки в кондитерской «Куликовский»

Поделиться

Кроме понятного желания предпринимателей заработать, 14 февраля держится на волновой природе продаж в принципе. Февраль считается месяцем традиционного падения спроса, и Святой Валентин старается как может, чтобы хоть как-то компенсировать потери торговцам. Конечно, если бы покупатели не участвовали в этой игре сами, праздник бы давно утратил популярность. Но стоит признать, его живучесть объясняется прежде всего тем, что магазины, кафе, отели и т. д. каждый февраль стараются напомнить потенциальным клиентам о необходимости потратить дополнительные деньги именно в этот день.

Букеты из пряников в магазине «Бахетле»

Букеты из пряников в магазине «Бахетле»

Поделиться

В современном мире открытки как-то теряют актуальность просто потому, что почти никто уже ими не пользуется по прямому назначению — для того, чтобы отправить послание человеку, находящемуся далеко. Но предприниматели нашли выход, теперь подарком к 14 февраля может быть что угодно вообще. Наиболее часто встречающаяся замена — глазированные пряники с соответствующим рисунком.

Пирожное макарон в форме сердца из кафе Biscuit House

Пирожное макарон в форме сердца из кафе Biscuit House

Поделиться

В кондитерской Biscuit House приготовили целое специальное меню сладостей к 14 февраля. Самое интересное, пожалуй, макароны (миндальное печенье, не путать с макаронными изделиями. — Прим. ред.) и профитроли в форме сердца. Стоят такие сердечки подороже обычных десертов такого же типа (250 рублей штука), но на том и основана экономика праздника — на подарок нескольких лишних десятков рублей жалко быть не должно.

Торт «Красный бархат» в форме сердца в кондитерской Kuzina за 1299 рублей

Торт «Красный бархат» в форме сердца в кондитерской Kuzina за 1299 рублей

Поделиться

Можно просто придать форму сердца чему угодно, и получится валентинка посерьезней. В Trattoria La Trenta, например, предлагают порадовать даму (или кавалера) необычной пиццей. А в сети Kuzina сейчас можно купить целый торт типа «Красный бархат». Хватит на целый коллектив возлюбленных.

Одна из стоек с подарками в супермаркете «Бахетле»

Одна из стоек с подарками в супермаркете «Бахетле»

Поделиться

В супермаркете «Бахетле» традиционно широкий выбор примерно одинаковых подарков, подходящих для любого случая: наборы из вина и десертов, мягкие игрушки, букеты из конфет и прочие приятные и более или менее утилитарные презенты, которым всегда можно найти применение в хозяйстве.

Сыр из сыроварни «Лабри» в форме сердца

Сыр из сыроварни «Лабри» в форме сердца

Поделиться

Хороший сыр стоит недешево, но если придать ему соответствующую форму, то можно и его превратить в валентинку. Продается это сырное сердце на вес в магазинчике сыроварни «Лабри» и стоит 240 рублей за 100 граммов. Можно ограничиться традиционной упаковкой в виде небольшой шайбочки, но сердце побольше размером и позволит выразить ваши чувства примерно в полтора раза интенсивней.

Сладкие валентинки из «Академии кофе»

Сладкие валентинки из «Академии кофе»

Поделиться

Можно превратить валентинку в сладкий сюрприз. В сети «Академия кофе» приготовили небольшие пирожные в кофейных стаканчиках. Раз уж эти кофейни ориентируются прежде всего на тех, кто берет кофе на вынос, то и пирожные нужно делать так, чтобы их можно было есть на ходу.

Коктейльное комбо из ресторана Garden

Коктейльное комбо из ресторана Garden

Поделиться

Сделать что-то такое специфическое с напитками покрепче сложно, но заведения пытаются найти выход, предлагая коктейльное комбо. В качестве бонуса посетители заведения получают отсутствие необходимости выбирать коктейль для вечера.

Можно по-разному относиться к Дню святого Валентина. В сущности, для того чтобы сделать что-то приятное тому, кто вам небезразличен, никакого специального дня не нужно. Но если ваш подарок сделает дорогого вам человека хоть немного счастливее, то почему нет. Главное, чтобы поиск подарков не превращался в какое-то обязательное вымученное мероприятие. Никакому Валентину по умолчанию вы ничего не должны.

В качестве альтернативы сердечкам из муки и сахара можно предложить более полезные для здоровья овощи и фрукты. Хорошие томаты сегодня стоят так, что смогут оказаться вполне достойным подарком. Кстати, если приглядеться, то они тоже имеют форму сердца.

По теме

14 февраляДень святого ВалентинаПодарки
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter