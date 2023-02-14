Всем любви: что приготовили кондитерские и рестораны на День святого Валентина (можно уложиться в 100 рублей)

Как бы ни пытались разного рода серьезные люди отвадить население от «чуждых традиций», но 14 февраля всё равно продолжают отмечать не только граждане, но и многие компании, занятые торговлей или оказанием услуг. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по заведениями и страничкам в социальных сетях, чтобы посмотреть, что предприниматели предлагают своим клиентам. А заодно вспомнил, откуда вообще взялась эта мода на сердечки.
День святого Валентина — самый яркий пример коммерческого праздника, суть которого ныне давно уже никак не связана с историей христианского епископа из города Интерамны, которого древние римляне якобы сначала долго пытали, а потом отрубили голову. Романтического в этой истории, прямо скажем, мало.
Довольно долго Валентинов день существовал просто как один из религиозных католических праздников, на который в какой-то момент наложились дохристианские языческие народные обряды. К мучениям за веру они имели уже мало отношения. Считается, что традиция обмена 14 февраля какими-то недорогими подарками с эротическим подтекстом в Англии существовала еще в 15-м веке. Переместившись вместе с переселенцами в Новый Свет, обычай несколько трансформировался — до начала 19-го века валентинки имели скорее юмористический или даже саркастический характер (хотя могли служить той же цели — привлечь к себе внимание).
Нынешний свой вид праздник начал приобретать в первой половине 19-го века, когда предприимчивая молодая американка Истер Хоуланд смогла наладить производство уже готовых открыток с разными сюжетами и качеством полиграфии, которые уже не нужно было рисовать самостоятельно. В 1850-х годах бизнес приносил девушке уже по
Кроме понятного желания предпринимателей заработать, 14 февраля держится на волновой природе продаж в принципе. Февраль считается месяцем традиционного падения спроса, и Святой Валентин старается как может, чтобы хоть как-то компенсировать потери торговцам. Конечно, если бы покупатели не участвовали в этой игре сами, праздник бы давно утратил популярность. Но стоит признать, его живучесть объясняется прежде всего тем, что магазины, кафе, отели и т. д. каждый февраль стараются напомнить потенциальным клиентам о необходимости потратить дополнительные деньги именно в этот день.
В современном мире открытки как-то теряют актуальность просто потому, что почти никто уже ими не пользуется по прямому назначению — для того, чтобы отправить послание человеку, находящемуся далеко. Но предприниматели нашли выход, теперь подарком к 14 февраля может быть что угодно вообще. Наиболее часто встречающаяся замена — глазированные пряники с соответствующим рисунком.
В кондитерской Biscuit House приготовили целое специальное меню сладостей к 14 февраля. Самое интересное, пожалуй, макароны (миндальное печенье, не путать с макаронными изделиями. — Прим. ред.) и профитроли в форме сердца. Стоят такие сердечки подороже обычных десертов такого же типа (250 рублей штука), но на том и основана экономика праздника — на подарок нескольких лишних десятков рублей жалко быть не должно.
Можно просто придать форму сердца чему угодно, и получится валентинка посерьезней. В Trattoria La Trenta, например, предлагают порадовать даму (или кавалера) необычной пиццей. А в сети Kuzina сейчас можно купить целый торт типа «Красный бархат». Хватит на целый коллектив возлюбленных.
В супермаркете «Бахетле» традиционно широкий выбор примерно одинаковых подарков, подходящих для любого случая: наборы из вина и десертов, мягкие игрушки, букеты из конфет и прочие приятные и более или менее утилитарные презенты, которым всегда можно найти применение в хозяйстве.
Хороший сыр стоит недешево, но если придать ему соответствующую форму, то можно и его превратить в валентинку. Продается это сырное сердце на вес в магазинчике сыроварни «Лабри» и стоит 240 рублей за 100 граммов. Можно ограничиться традиционной упаковкой в виде небольшой шайбочки, но сердце побольше размером и позволит выразить ваши чувства примерно в полтора раза интенсивней.
Можно превратить валентинку в сладкий сюрприз. В сети «Академия кофе» приготовили небольшие пирожные в кофейных стаканчиках. Раз уж эти кофейни ориентируются прежде всего на тех, кто берет кофе на вынос, то и пирожные нужно делать так, чтобы их можно было есть на ходу.
Сделать что-то такое специфическое с напитками покрепче сложно, но заведения пытаются найти выход, предлагая коктейльное комбо. В качестве бонуса посетители заведения получают отсутствие необходимости выбирать коктейль для вечера.
Можно по-разному относиться к Дню святого Валентина. В сущности, для того чтобы сделать что-то приятное тому, кто вам небезразличен, никакого специального дня не нужно. Но если ваш подарок сделает дорогого вам человека хоть немного счастливее, то почему нет. Главное, чтобы поиск подарков не превращался в какое-то обязательное вымученное мероприятие. Никакому Валентину по умолчанию вы ничего не должны.
В качестве альтернативы сердечкам из муки и сахара можно предложить более полезные для здоровья овощи и фрукты. Хорошие томаты сегодня стоят так, что смогут оказаться вполне достойным подарком. Кстати, если приглядеться, то они тоже имеют форму сердца.