Всем любви: что приготовили кондитерские и рестораны на День святого Валентина (можно уложиться в 100 рублей)

Можно по-разному относиться к Дню святого Валентина. В сущности, для того чтобы сделать что-то приятное тому, кто вам небезразличен, никакого специального дня не нужно. Но если ваш подарок сделает дорогого вам человека хоть немного счастливее, то почему нет. Главное, чтобы поиск подарков не превращался в какое-то обязательное вымученное мероприятие. Никакому Валентину по умолчанию вы ничего не должны.