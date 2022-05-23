Жара до +29 градусов придет в Новосибирск. В ближайшие дни дождей не будет

26 мая, в четверг, синоптики ждут северо-восточный ветер силой 4–9 м/с ночью с усилением до 14 м/с , днем — до 16 м/с . Температура ночью составит +12... +17 градусов, местами +6... +11 . Днем воздух прогреется до +27... +32 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.