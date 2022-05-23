Жара до +29 градусов придет в Новосибирск. В ближайшие дни дождей не будет
По области на этой неделе возможны туманы
В Новосибирске до середины недели ожидается сухая и жаркая погода. Воздух может прогреться до +29 градусов.
По данным новосибирского Гидрометцентра, 24 мая, во вторник, прогнозируют восточный ветер силой
В среду ночью ожидается восточный ветер силой
26 мая в городе прогнозируют северо-восточный ветер силой
В Новосибирской области 24 мая утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют восточный ветер силой
26 мая, в четверг, синоптики ждут северо-восточный ветер силой
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.