СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняСибирские олигархи на Тверской
Все новости
Все новости

Жара до +29 градусов придет в Новосибирск. В ближайшие дни дождей не будет

По области на этой неделе возможны туманы

2 782
Ближайшие дни будут жаркими

Ближайшие дни будут жаркими

Поделиться

В Новосибирске до середины недели ожидается сухая и жаркая погода. Воздух может прогреться до +29 градусов.

По данным новосибирского Гидрометцентра, 24 мая, во вторник, прогнозируют восточный ветер силой 3–8 м/с. Температура ночью составит +7... +9 градусов, днем — +25... +27.

В среду ночью ожидается восточный ветер силой 2–7 м/с, днем — 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью — +14... +16, днем — +26... +28.

26 мая в городе прогнозируют северо-восточный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночная температура составит +15... +17 градусов, днем — +27...+29 градусов.

В Новосибирской области 24 мая утром местами возможен туман. Синоптики прогнозируют восточный ветер силой 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью температура в районах области составит +2... +7 градусов, местами +12, днем — +23... +28. В среду сила ветра составит 2–7 м/с с порывами до 14 м/с. Ночная температура — +11... +16 градусов, местами +5... +10, дневная — +25... +30.

26 мая, в четверг, синоптики ждут северо-восточный ветер силой 4–9 м/с ночью с усилением до 14 м/с, днем — до 16 м/с. Температура ночью составит +12... +17 градусов, местами +6... +11. Днем воздух прогреется до +27... +32 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

По теме

жаралетопогода
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2