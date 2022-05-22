Дождь или жара: какая будет следующая неделя в Новосибирске — изучаем погодные сервисы

В Новосибирске на следующую неделю разные погодные сервисы обещают и грозу, и жару. Мы изучили три сервиса, чтобы понять, какая будет погода на следующей неделе. Также МЧС по Новосибирской области прислали предупреждение о плохой погоде.

— 23 мая в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град, местами шквалистый ветер до 27 м/с. Возможны обрушения конструкций, обрыв ЛЭП, — предупредили в МЧС.