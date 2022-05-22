Дождь или жара: какая будет следующая неделя в Новосибирске — изучаем погодные сервисы
МЧС прислали предупреждение о грозах
В Новосибирске на следующую неделю разные погодные сервисы обещают и грозу, и жару. Мы изучили три сервиса, чтобы понять, какая будет погода на следующей неделе. Также МЧС по Новосибирской области прислали предупреждение о плохой погоде.
— 23 мая в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град, местами шквалистый ветер до 27 м/с. Возможны обрушения конструкций, обрыв ЛЭП, — предупредили в МЧС.
Как сообщают на «Яндекс.Погоде», особенно теплой будет пятница. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. В понедельник обещают небольшой дождь и +21 градус тепла. К концу рабочей недели станет теплее, но на выходных погода ухудшится. Будет облачно, а в воскресенье температура будет +22 градуса.
По данным «Гисметео», самым холодным днем станет понедельник. Теплом же новосибирцев порадует суббота, температура поднимется до +27 градусов. Вся неделя будет облачной. Самым облачным днем станет среда.
Сервис World-weather также подтверждает, что самым холодным днем станет понедельник. Правда, этот сервис не обещает, что будет дождь. Наоборот, World-weather показывает, что неделя будет в основном солнечной.
Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные. Рассказываем, когда в Новосибирск придет жара, а когда ждать дождей.