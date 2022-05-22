СЕЙЧАС +28°С
Пробки 1/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняПогода на неделю
Все новости
Все новости

Дождь или жара: какая будет следующая неделя в Новосибирске — изучаем погодные сервисы

МЧС прислали предупреждение о грозах

3 904

Поделиться

В Новосибирске на следующую неделю разные погодные сервисы обещают и грозу, и жару. Мы изучили три сервиса, чтобы понять, какая будет погода на следующей неделе. Также МЧС по Новосибирской области прислали предупреждение о плохой погоде.

— 23 мая в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град, местами шквалистый ветер до 27 м/с. Возможны обрушения конструкций, обрыв ЛЭП, — предупредили в МЧС.

В понедельник «Яндекс» обещает дождь

В понедельник «Яндекс» обещает дождь

Поделиться

Как сообщают на «Яндекс.Погоде», особенно теплой будет пятница. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. В понедельник обещают небольшой дождь и +21 градус тепла. К концу рабочей недели станет теплее, но на выходных погода ухудшится. Будет облачно, а в воскресенье температура будет +22 градуса.

Поделиться

По данным «Гисметео», самым холодным днем станет понедельник. Теплом же новосибирцев порадует суббота, температура поднимется до +27 градусов. Вся неделя будет облачной. Самым облачным днем станет среда.

Поделиться

Сервис World-weather также подтверждает, что самым холодным днем станет понедельник. Правда, этот сервис не обещает, что будет дождь. Наоборот, World-weather показывает, что неделя будет в основном солнечной.

Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные. Рассказываем, когда в Новосибирск придет жара, а когда ждать дождей.

По теме

погодапрогнозвесна
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2