«Они просто сходят с ума»: разбираемся, как бороться с муравьями в саду

Если вы четко решили бороться с муравьями, то определитесь со стратегией. Гуманным способом будет просто прогнать насекомых со своего участка. Для этого у садоводов есть масса действенных методов. Если же отпугивающие действия не помогли, некоторые идут на радикальные меры — физическое уничтожение муравьев.



Чем отпугнуть муравьев

Насекомым не нравятся резкие запахи, и садоводы советуют сыграть на этой слабости. Например, положить на муравейник разрезанный зубчик чеснока или голову / шкурку копченой селедки. Отпугнуть насекомых помогают и некоторые растения. Муравьи не любят селиться рядом с мятой, тимьяном, чистотелом, полынью, лавандой, душицей, укропом, петрушкой. Отпугнуть их также может ботва бархатцев и хризантем.

