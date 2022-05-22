«Они просто сходят с ума»: разбираемся, как бороться с муравьями в саду
И есть ли плюсы от их присутствия
С тем, как избавиться от одуванчиков на даче, мы разобрались. Но теперь в редакцию посыпались новые вопросы: на участке завелись муравьи, подъедают ягоды, множат свои жилища, как быть с ними? Мы расспросили садоводов с успешным опытом борьбы и готовы поделиться идеями в рубрике «Обустраиваем дачу».
Почему муравьи вообще приходят?
Главное, что стоит взвесить с самого начала, — это плюсы и минусы от появления муравьев. Среди преимуществ, например, уничтожение тли и других вредителей, обогащение земли азотом и калием, гумусом, что улучшает ее качество, а еще рыхление почвы (а значит, к корням лучше поступает воздух).
— Мы же знаем, что муравьи — санитары леса или санитары вашего сада. Как же так вы взяли и внесли их в раздел врагов? Ведь они же пришли санитарить ваш сад. Нужно четко понимать, что природа ничего не делает просто так. Это вы что-то сделали не так, нарушили биобаланс, а они его пришли восстановить, — объясняет садовник, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова. — Конечно же, если муравьи поселились в корнях клубники, под камушком на альпийской горке или в приподнятой грядке между досок, они нам там совершенно не нужны. Их оттуда нужно просто прогнать.
Если вы четко решили бороться с муравьями, то определитесь со стратегией. Гуманным способом будет просто прогнать насекомых со своего участка. Для этого у садоводов есть масса действенных методов. Если же отпугивающие действия не помогли, некоторые идут на радикальные меры — физическое уничтожение муравьев.
Чем отпугнуть муравьев
Насекомым не нравятся резкие запахи, и садоводы советуют сыграть на этой слабости. Например, положить на муравейник разрезанный зубчик чеснока или голову / шкурку копченой селедки. Отпугнуть насекомых помогают и некоторые растения. Муравьи не любят селиться рядом с мятой, тимьяном, чистотелом, полынью, лавандой, душицей, укропом, петрушкой. Отпугнуть их также может ботва бархатцев и хризантем.
Еще одна гроза насекомых — томаты. Зеленую ботву садоводы рассредоточивают по саду, а отваром из нее проливают муравейник. Чем более концентрированным будет раствор, тем лучше.
Добавляем химии
Если простые способы не помогли, можно добавить немного химии. Садовник, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова безопасными способами делится на своем YouTube-канале.
— Я использую препарат «Землин». На упаковке написано: «От проволочника и капустной мухи». Очень хорошо он действует и на муравьев. Он с запахом, его нужно открыть непосредственно перед применением, и нужно, чтобы погода была сухая — хотя бы час-два, — объяснила Светлана Александрова. — Берете эти хлопья и просто посыпаете в том месте, где вы обнаружили муравейник. Если вы видите муравьиную тропу, где они передвигаются у вас по садовым дорожкам, тоже можно посыпать вдоль их движения препарат. Если вы не знаете, где муравейник, просто смотрите, где двигаются муравьи, и по ходу движения рассыпайте эти хлопья.
При таком способе муравьи не погибают, но бросаются наутек.
— Они просто сходят с ума. Они бегут, берут яйца, собирают свои вещички и уходят. 30 минут — и муравьев не будет, — пообещала наша собеседница. — Вы их не сожгли кипятком, не отравили дихлофосом — вы их прогнали. Рассыпали «Землин», и они ушли.
Уничтожаем, но с минимальными потерями
Среди менее гуманных способов — использование обычного пшена. Садоводы рекомендуют щедро присыпать им муравейник. Насекомые примут крупу за яйца матки и перенесут в гнездо, однако пшено быстро впитывает влагу и разбухает, тем самым перекрывая проходы. В этом случае может погибнуть матка, зато выжившие муравьи отправятся искать новое место для дома.
Используют некоторые садоводы и способы с заливкой муравейника кипятком или керосином, засыпание горячей золой. В этом случае часть насекомых неизбежно погибнет, но будут и спасшиеся.
Ядовитые приманки
Самые радикальные методы — попытки вытравить муравьев с участка. Здесь часть дачников предпочитает самостоятельно приготовить ядовитые приманки, другие покупают готовые препараты в садовых магазинах. На этом этапе обязательно взвесьте все сопутствующие риски, ведь химия может уничтожить не только надоевших вам муравьев, но и полезных насекомых.
Для приготовления ядовитых приманок смешивают сахар, мед или варенье с бурой или дрожжами. Смесь оставляют рядом с муравейником или на тропах насекомых, и через некоторое время они погибают.
Из готовых препаратов рекомендуют «Мурацид», «Муравьин», «Муравьед» и «Гром-2». Во всех них одно активное вещество — диазинон, оно поражает нервную систему насекомых и вызывает паралич.
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