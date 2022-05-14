На Михайловской набережной начался фестиваль тюльпанов — 10 ярких весенних фото
Десятки тысяч цветов распустились у реки — ими высадили специальные фотозоны
В Новосибирске стартовал фестиваль тюльпанов: на Михайловской набережной распустились десятки тысяч цветов, которыми можно будет любоваться в течение недели. 21 и 22 мая станут завершающими днями фестиваля: в следующие выходные на набережной будут работать интерактивные площадки. Например, организаторы пообещали специальную фотозону, где можно будет в подарок получить магнитное фото, инсталляцию с живыми цветами и гигантскую раскраску.
В 2019 году масштабный фестиваль цветов стал частью празднования Дня города: тогда цветочные композиции для него составляли флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы. Как это было — в фоторепортаже НГС.