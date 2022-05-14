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Фоторепортаж

На Михайловской набережной начался фестиваль тюльпанов — 10 ярких весенних фото

Десятки тысяч цветов распустились у реки — ими высадили специальные фотозоны

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Сегодня Михайловская набережная — одно из самых ярких мест в Новосибирске: здесь одновременно цветут красные и желтые тюльпаны

Сегодня Михайловская набережная — одно из самых ярких мест в Новосибирске: здесь одновременно цветут красные и желтые тюльпаны

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В Новосибирске стартовал фестиваль тюльпанов: на Михайловской набережной распустились десятки тысяч цветов, которыми можно будет любоваться в течение недели. 21 и 22 мая станут завершающими днями фестиваля: в следующие выходные на набережной будут работать интерактивные площадки. Например, организаторы пообещали специальную фотозону, где можно будет в подарок получить магнитное фото, инсталляцию с живыми цветами и гигантскую раскраску.

Специально для фото на память цветами высадили фотозону в форме подковы на склоне под метромостом

Специально для фото на память цветами высадили фотозону в форме подковы на склоне под метромостом

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Первые луковицы тюльпанов на набережной <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2019/10/11/66267001/" class="_" target="_blank">высадили осенью 2019 года</a>, а весной <nobr class="_">2020-го</nobr> уже мог состояться первый фестиваль, но парк был закрыт из-за пандемии

Первые луковицы тюльпанов на набережной высадили осенью 2019 года, а весной 2020-го уже мог состояться первый фестиваль, но парк был закрыт из-за пандемии

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Цветы для новосибирской набережной привезли из Нидерландов — тюльпановой столицы мира

Цветы для новосибирской набережной привезли из Нидерландов — тюльпановой столицы мира

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Каждый год цветущая территория увеличивается, но пока на набережной еще есть пробелы

Каждый год цветущая территория увеличивается, но пока на набережной еще есть пробелы

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Фестиваль проводят при поддержке сети магазинов «Лента» — в компании <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/13/71327690/" class="_" target="_blank">отметили</a>, что хотят быть причастными к благоустройству Новосибирска

Фестиваль проводят при поддержке сети магазинов «Лента» — в компании отметили, что хотят быть причастными к благоустройству Новосибирска

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К началу фестиваля в Новосибирск пришла совсем летняя погода, поэтому полюбоваться цветами пришло множество горожан

К началу фестиваля в Новосибирск пришла совсем летняя погода, поэтому полюбоваться цветами пришло множество горожан

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Постепенно вместе с тюльпанами начинают цвести и другие растения на набережной

Постепенно вместе с тюльпанами начинают цвести и другие растения на набережной

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После реконструкции парк на набережной стал еще более популярным: множество горожан выбирают его для прогулки в теплые выходные дни

После реконструкции парк на набережной стал еще более популярным: множество горожан выбирают его для прогулки в теплые выходные дни

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Вслед за тюльпанами на набережной зацветут и ярко-розовые яблони, но приятно провести время в парке можно уже сегодня

Вслед за тюльпанами на набережной зацветут и ярко-розовые яблони, но приятно провести время в парке можно уже сегодня

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В 2019 году масштабный фестиваль цветов стал частью празднования Дня города: тогда цветочные композиции для него составляли флористы из Польши, Бельгии, Испании и Москвы. Как это было — в фоторепортаже НГС.

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Михайловская набережнаяфестиваль тюльпанов
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