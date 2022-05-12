В Новосибирской области потеплеет до +31 градуса — когда ждать жары
Выходные будут по-летнему теплыми и в Новосибирске, и на территории региона
В Новосибирской области в воскресенье, 15 мая, ожидается потепление до +31 градуса. В городе воздух прогреется до +27 градусов.
Об этом НГС рассказала дежурный синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Дарья Беспалова.
13 мая в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, местами порывы до 13. Температура ночью +4…+9 градусами, местами до -1 градуса. Днем +23…+28 градусов, местами +17…+22 градуса.
В Новосибирске в пятницу осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер силой 2–7 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Температура ночью составит +7…+9 градусов, в пригороде +4…+6 градуса. Днем потеплеет до +23…+25 градусов.
14 мая на территории региона осадки не ожидаются. Ветер южный 4–9 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью +7…+12 градусов, местами +1…+4 градуса, днем +24…+29 градуса. В городе преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем +24…+26 градусов.
15 мая в Новосибирской области преимущественно без осадков, в западной части местами небольшие дожди. Днем в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3–8 м/с с усилением до 13 м/с, днем 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью температура +9…+14 градусов, по юго-востоку +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+31 градус, местами +20…+25 градусов. В Новосибирске днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10. Температура ночью составит +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.
Также на сайте новосибирского Гидрометцентра начали публиковать температуру воды в Обском водохранилище. Сегодня, 12 мая, она составляет 11,5 градуса, в Оби — 11,6 градуса.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на лето в Новосибирске, который составил Гидрометцентр России и интернет-сервисы. Читайте в нашем материале, стоит ли ждать температурных аномалий.