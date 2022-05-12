В Новосибирской области потеплеет до +31 градуса — когда ждать жары

В Новосибирской области в воскресенье, 15 мая, ожидается потепление до +31 градуса. В городе воздух прогреется до +27 градусов.

Об этом НГС рассказала дежурный синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Дарья Беспалова.



13 мая в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, местами порывы до 13. Температура ночью +4…+9 градусами, местами до -1 градуса. Днем +23…+28 градусов, местами +17…+22 градуса.

В Новосибирске в пятницу осадки не ожидаются. Возможен юго-восточный ветер силой 2–7 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Температура ночью составит +7…+9 градусов, в пригороде +4…+6 градуса. Днем потеплеет до +23…+25 градусов.

