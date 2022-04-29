Первые листья распустились на деревьях в Новосибирске
Им хватило нескольких дней тепла, чтобы пробудиться
В Новосибирске начали распускаться первые листики на деревьях. Последние несколько теплых дней пробудили растения.
— Бывает такое, что листики и в конце апреля распускаются. Особенно это касается березы, смородины, черемухи и косточковых. Ничего страшного. Просто растения просыпаются согласно законам природы. Для них самое важное — это сумма положительных температур. За эти несколько теплых дней растения получили тепло и начинают распускаться, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Она отметила, что в этом году и зима была достаточно теплой.
— И жимолость уже начинает распускаться. Значит, пораньше ягоду будем кушать, если морозом не прибьет, — добавила агроном.
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