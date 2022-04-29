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Первые листья распустились на деревьях в Новосибирске

Им хватило нескольких дней тепла, чтобы пробудиться

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В некоторых дворах можно заметить листики

В некоторых дворах можно заметить листики

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В Новосибирске начали распускаться первые листики на деревьях. Последние несколько теплых дней пробудили растения.

— Бывает такое, что листики и в конце апреля распускаются. Особенно это касается березы, смородины, черемухи и косточковых. Ничего страшного. Просто растения просыпаются согласно законам природы. Для них самое важное — это сумма положительных температур. За эти несколько теплых дней растения получили тепло и начинают распускаться, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Небольшая зелень уже радует глаз

Небольшая зелень уже радует глаз

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Она отметила, что в этом году и зима была достаточно теплой.

— И жимолость уже начинает распускаться. Значит, пораньше ягоду будем кушать, если морозом не прибьет, — добавила агроном.

В это время многие новосибирцы уже собираются на дачу. Если вы недавно купили участок и мечтаете о красивом саде, то вам стоит узнать о простых правилах ландшафтного дизайна.

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