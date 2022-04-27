«Красноярские Столбы» закрывают на майские праздники из-за короеда и пожаров

Заповедник «Столбы» закрыли для посещения почти на весь май, и в том числе на праздники, об этом сообщил директор ФГБУ НП «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков, передает NGS24.

Закрывают территорию с 29 апреля, а открыть планируют примерно через 21 день.



На территории парка сложилась опасная ситуация для туристов: из-за малоснежной зимы и высокой активности жука-короеда произошло повреждение и усыхание пихт. Ситуацию усугубляют сильные ветра. Из-за этого существует риск падения деревьев. К тому же отмечается высокая пожароопасность.

