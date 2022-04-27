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«Красноярские Столбы» закрывают на майские праздники из-за короеда и пожаров

Территория будет ограничена к посещению с 29 апреля и до середины мая

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Около гранитного карьера туристы смогут прогуляться, но пройти дальше не получится

Около гранитного карьера туристы смогут прогуляться, но пройти дальше не получится

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Заповедник «Столбы» закрыли для посещения почти на весь май, и в том числе на праздники, об этом сообщил директор ФГБУ НП «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков, передает NGS24.

Закрывают территорию с 29 апреля, а открыть планируют примерно через 21 день.

На территории парка сложилась опасная ситуация для туристов: из-за малоснежной зимы и высокой активности жука-короеда произошло повреждение и усыхание пихт. Ситуацию усугубляют сильные ветра. Из-за этого существует риск падения деревьев. К тому же отмечается высокая пожароопасность.

— Будут выставлены КПП, состоящие из госинспекции и отделов полиции, на Лалетино и на Гранитном карьере. Сами площадки будут доступны для посещения, однако пройти дальше, к скалам, будет нельзя. Территорию заповедника планируется патрулировать, — объясняет пресс-секретарь заповедника Марина Щербакова.

Всех нарушителей будут штрафовать — от трех тысяч рублей.

В 2019 году «Столбы» закрывали из-за массовых пожаров, всё происходило не ранней весной, а в августе.

В Новосибирской области накануне МЧС выпустило дополнение к экстренному предупреждению о пожарах. с 27 по 29 апреля будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.

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майские праздники«Красноярские Столбы»
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