«Красноярские Столбы» закрывают на майские праздники из-за короеда и пожаров
Территория будет ограничена к посещению с 29 апреля и до середины мая
Заповедник «Столбы» закрыли для посещения почти на весь май, и в том числе на праздники, об этом сообщил директор ФГБУ НП «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков, передает NGS24.
Закрывают территорию с 29 апреля, а открыть планируют примерно через 21 день.
На территории парка сложилась опасная ситуация для туристов: из-за малоснежной зимы и высокой активности жука-короеда произошло повреждение и усыхание пихт. Ситуацию усугубляют сильные ветра. Из-за этого существует риск падения деревьев. К тому же отмечается высокая пожароопасность.
— Будут выставлены КПП, состоящие из госинспекции и отделов полиции, на Лалетино и на Гранитном карьере. Сами площадки будут доступны для посещения, однако пройти дальше, к скалам, будет нельзя. Территорию заповедника планируется патрулировать, — объясняет пресс-секретарь заповедника Марина Щербакова.
Всех нарушителей будут штрафовать — от трех тысяч рублей.
В 2019 году «Столбы» закрывали из-за массовых пожаров, всё происходило не ранней весной, а в августе.
В Новосибирской области накануне МЧС выпустило дополнение к экстренному предупреждению о пожарах. с 27 по 29 апреля будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.