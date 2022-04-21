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Памятник Ленину помыли с помощью мойки высокого давления в Новосибирске — видео

Для этого потребовалось три кубометра воды

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Памятник помыли <nobr class="_">21 апреля</nobr>

Памятник помыли 21 апреля

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В Новосибирске 21 апреля в 10 утра начали мыть памятник Ленину. Очисткой памятника занимаются специалисты МАУ «Горзеленхоз».

— Высота памятника — 6,5 метра. Чтобы помыть всю скульптурную композицию, потребовалось три кубических метра воды с моющим средством. Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязненных участках работали щетками, — рассказали в телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».

В прошлую пятницу на площади Ленина стартовала весенняя уборка. Рабочие помыли ели на площади у памятника Ленину. Видеозаписью с процессом поделился телеграм-канал мэрии.

памятникуборкаЛенин
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