Памятник Ленину помыли с помощью мойки высокого давления в Новосибирске — видео
Для этого потребовалось три кубометра воды
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В Новосибирске 21 апреля в 10 утра начали мыть памятник Ленину. Очисткой памятника занимаются специалисты МАУ «Горзеленхоз».
— Высота памятника — 6,5 метра. Чтобы помыть всю скульптурную композицию, потребовалось три кубических метра воды с моющим средством. Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязненных участках работали щетками, — рассказали в телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».
В прошлую пятницу на площади Ленина стартовала весенняя уборка. Рабочие помыли ели на площади у памятника Ленину. Видеозаписью с процессом поделился телеграм-канал мэрии.