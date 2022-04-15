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На площади Ленина началась весенняя уборка — мойку гигантских елей сняли на видео

Уборку проводят в городских скверах и парках

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Мэрия напомнила, что уже 23 апреля состоится общегородской субботник

Мэрия напомнила, что уже 23 апреля состоится общегородской субботник

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Сегодня на площади Ленина стартовала весенняя уборка. Рабочие помыли ели на площади у памятника Ленину. Видеозаписью с процессом поделился телеграм-канал мэрии.

— Сегодня на площади у памятника Ленину работники «Горзеленхоза» моют ели — в скверах и парках ведется весенняя уборка. В прошлом году с елок, стоящих вдоль проспекта, убрали провода старых гирлянд, внесли минеральные удобрения, их «причесали» — провели профессиональное формирование кроны, — сообщили в телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».

Отмечается, что сейчас также красят чугунные ограждения на Красном проспекте.

Сегодня НГС решил посмотреть, как городские власти объясняли появление городской пыли в последние 10 лет и какие методы решения предлагали.

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