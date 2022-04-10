Крым на майские: в отелях пусто, в санаториях давка. Как добраться и сколько стоит снять жилье

— Да, наш человек ничего не боится! Вспомните: войска и стрельба на улицах в Таиланде, кто не сдает путевки? Российские туристы. В Турцию после теракта кто как планировал, так и поехал? Российские туристы, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель ассоциации малых отелей Крыма. — То, что сегодня бронирование отелей и гостевых домов на майские праздники пока вдвое меньше, чем в предыдущие сезоны, не связано со страхом близости полуострова к украинской спецоперации. На мой взгляд, сейчас на решение отдыхающих ехать или не ехать в Крым влияют не столько эмоциональные, сколько объективные причины — денежные и транспортные.
С этой точкой зрения согласны большинство туристических блогеров, ведущие свои паблики про отдых в Крыму. Среди их подписчиков и комментаторов близость к границе с Украиной пугает только тех, кто и так не собирался на майские в Крым. Большинство же отдыхающих, планировавших провести каникулы на полуострове, готовы наслаждаться крымским солнцем. В блоге «Я с чемоданом» на «Яндекс. Дзен» даже провели голосование для подписчиков, и
«Мы уже семь лет проводим майские в Крыму и нарушать традицию не собираемся», — заявляет Евгений Никифоров из Архангельска.
«Да никаких санкций не хватит, чтобы наши бабушка и дедушка с внучкой отказались от крымского отдыха», — пишет Елена из Саратова.
«Мы еще в январе решили, что на майские поедем в Крым — в планах пройти по Большой Севастопольской тропе и по Римской дороге. А планы мы так резко не меняем», — делится Никита из Красноярска.
«Да Крым так защищен надежно, что здесь нечего бояться, а все, кто сомневаются, — это паникеры», — утверждает Николай Рогов.
Таких преданных Крыму туристов немало.
Другое дело — закрытый аэропорт и рост цен. Основные отмены бронирования на майские праздники или его перенос на более поздние даты связаны именно с ними.
Не стой паровоз
Аэропорт Симферополя, как и аэропорты южных регионов России, закрыты до 13 апреля. Насколько продлится режим временного ограничения полетов, пока неизвестно. И, несмотря на то что авиабилеты на майские праздники сейчас можно забронировать, большинство туристов ищут способ добраться в Крым по земле. Варианта у них три — выбрать железную дорогу, автобусный маршрут или прибыть по Крымскому мосту на собственном автомобиле.
По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, большинство туристов, раньше выбиравших Крым для отдыха на майские праздники, прилетали на полуостров — каникулы непродолжительные, поэтому тратить время на дорогу никто не хотел. И именно они сейчас отменяют забронированные отели и пансионаты, ведь добираться в Крым на поезде сложно и долго. Например, из Челябинска придется сначала лететь до Москвы или ближайшего к полуострову аэропорта Сочи, а потом сутки ехать в Крым по железной дороге. Получается и долго, и накладно.
— А как ты заказываешь билеты на поезд? — удивил меня вопросом приятель.
За время бесперебойного и льготного по цене авиасообщения с Крымом большинство путешественников разучились пользоваться железнодорожным транспортом. Да и с билетами сейчас большие сложности. Например, из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь с конца апреля до окончания каникул билетов в продаже нет. К счастью, основной железнодорожный перевозчик в Крыму уже начал решать проблему дефицита билетов.
— «Гранд-Сервис Экспресс» продлевает курсирование дополнительного поезда Москва — Симферополь до конца апреля, в том числе отправлением из Москвы 1 и 2 мая 2022 года. Поезд был назначен для усиления сообщений с южными городами России с 25 февраля после временного закрытия аэропорта Симферополь, — заявила компания. — Количество вагонов в регулярных поездах «Таврия» на майские праздники тоже будет увеличено. В состав включены преимущественно плацкартные вагоны.
Регулярные поезда в Крым из российских городов: Москва — Симферополь (2 поезда), Москва — Севастополь (2 поезда), Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Феодосия, Санкт-Петербург — Евпатория, Омск — Симферополь, Пермь — Симферополь, Смоленск — Симферополь, Белгород — Симферополь, Астрахань — Симферополь, Кисловодск — Симферополь, Мурманск — Севастополь, Архангельск — Севастополь, Псков — Евпатория.
Но этого все равно недостаточно, чтобы во время ограничения полетов доставить на полуостров всех желающих. Поэтому на предстоящих майских каникулах основные отдыхающие в Крыму — автомобилисты.
— Мы ожидаем в основном гостей из соседних или не очень далеких регионов, которые отправятся на отдых на собственных автомобилях или на автобусах, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель ассоциации малых отелей Крыма. — Отсутствие перелетов на наш сегмент влияет в меньшей степени, поэтому ждем загрузки гостиниц на 60–70%. Тут нам помогут и крымчане, которые все чаще проводят каникулы не в квартирах, а в отелях или гостевых домах на побережье.
Кешбэк придет скидки принесет
— Прошлым летом мы с семьей снимали большой эллинг на пляже в поселке Береговое за 10 тысяч рублей в сутки. В этом году тот же эллинг — уже 15 тысяч рублей! — возмущается подписчик блога «По Крыму». — Что подорожало? Уборка и готовка в стоимость проживания не входят. Просто пользуются тем, что на майские мало кто поедет за границу.
Такая ситуация почти во всех курортных городах и поселках Крыма. «Инфляция…» — разводят руками крымчане и выставляют квартиры и гостевые дома в аренду, накинув в среднем 10–20 процентов от прошлогодней стоимости.
К сожалению, большинство таких мест размещения не попадают под государственную программу туристического кешбэка — возврата 20% от цены за проживание на карту «Мир». Но частные квартиры, апартаменты и гостевые дома, как правило, стоят дешевле отелей.
Цены на однокомнатные квартиры с
- в Ялте — от 3 тысяч рублей в сутки;
- в Севастополе — от 3 тысяч рублей в сутки;
- в Евпатории — от 2 тысяч рублей в сутки;
- в Феодосии — от 1,5 тысячи рублей в сутки
Больше всех выиграли те, кто привык планировать путешествие заранее. К 10–15% скидке за раннее бронирование, которую предлагали все отели, пансионаты и санатории до начала апреля, прибавились 20% кешбэка — средства, которые возвращаются туристам, если они оплатили проживание картой «Мир».
Самая лучшая новость — программу по возврату кешбэка правительство продлило до 15 апреля. У тех, кто еще не определился — ехать в Крым на майские или нет, есть возможность сэкономить 20 процентов стоимости тура или проживания (но не более 20 тысяч рублей). Найти крымские отели, участвующие в программе, можно на сайте https://мирпутешествий.рф/partners/hotels/
Сколько стоит номер на двоих в сутки в отеле средней ценовой категории в Крыму:
- Евпатория, отель «Русское море» 3* — 1250 рублей без питания;
- Алуштинской городской округ, пос. Утес, отель «Флора» — 2700 рублей (в номере есть мини-кухня);
- Симеиз, отель «Лиго Морская» 3* — 2280 рублей + завтрак;
- Феодосия, отель «Феодосия» 3* — 3500 рублей + завтрак;
- Саки, отель «Юрмино» — 3832 рублей + завтрак, обед и ужин;
- Севастополь, отель «Артбухта» — 3230 рублей без питания.
На этом же сайте мирпутешествий.рф расписана вся процедура оплаты и возврата денег за отдых. Кстати, многие сервисы онлайн-бронирования, например, «Яндекс. Путешествия», «Путевка.ком» сразу помечают отели, пансионаты и санатории, участвующие в программе кешбэка.
Продление программы кешбэка до 15 апреля особенно актуально, если вы планируете поправить здоровье в одном из 57 крымских санаториев, участвующих в программе возврата средств. В нынешнем году санатории стали лидерами по бронированию путевок — спрос на лечение, особенно после перенесенного коронавируса, очень высок, поэтому нужно спешить, пока есть места и работает льготная система оплаты.
Сколько стоят сутки в крымском санатории:
«Ай-Даниль» — 8180 рублей в стоимость входит лечение,
«Курпаты» — 13400 рублей в стоимость входит лечение, полный пансион «Шведский стол», развлечения, проживание в
Санаторий Пирогова военно-клинический — 5890 рублей в стоимость входит лечение,