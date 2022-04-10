Крым на майские: в отелях пусто, в санаториях давка. Как добраться и сколько стоит снять жилье

С этой точкой зрения согласны большинство туристических блогеров, ведущие свои паблики про отдых в Крыму. Среди их подписчиков и комментаторов близость к границе с Украиной пугает только тех, кто и так не собирался на майские в Крым. Большинство же отдыхающих, планировавших провести каникулы на полуострове, готовы наслаждаться крымским солнцем. В блоге «Я с чемоданом» на «Яндекс. Дзен» даже провели голосование для подписчиков, и 58% ответили, что поедут на отдых в Крым, несмотря на напряженную ситуацию в стране.



«Мы уже семь лет проводим майские в Крыму и нарушать традицию не собираемся», — заявляет Евгений Никифоров из Архангельска.



«Да никаких санкций не хватит, чтобы наши бабушка и дедушка с внучкой отказались от крымского отдыха», — пишет Елена из Саратова.



«Мы еще в январе решили, что на майские поедем в Крым — в планах пройти по Большой Севастопольской тропе и по Римской дороге. А планы мы так резко не меняем», — делится Никита из Красноярска.



«Да Крым так защищен надежно, что здесь нечего бояться, а все, кто сомневаются, — это паникеры», — утверждает Николай Рогов.

