Новосибирск ждут ночные температуры до -8 градусов и сильный ветер

Теплая погода решила не задерживаться в Новосибирске. На выходных в город придет похолодание, а ночные температуры опустятся вплоть до -8 градусов.
— Погода на выходные будет не очень комфортной. Основное потепление мы ждем после 11 апреля, когда ветер сменится и пойдет тепло к нам из Казахстана, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — А пока идет северный, северо-западный процесс, холодная воздушная масса, осадки в виде мокрого снега и дождя, и ночью температуры отрицательные. Самая холодная ночь будет на 11 апреля — около
9 апреля, в субботу, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный, ночью
В воскресение, 10 апреля, ночью местами небольшой и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный
В понедельник, 11 апреля, будет преимущественно без осадков, ветер ночью северный, днем юго-восточный силой
При этом апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири.