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Новосибирск ждут ночные температуры до -8 градусов и сильный ветер

В город идет холодная воздушная масса

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На выходных в город придет похолодание

На выходных в город придет похолодание

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Теплая погода решила не задерживаться в Новосибирске. На выходных в город придет похолодание, а ночные температуры опустятся вплоть до -8 градусов.

— Погода на выходные будет не очень комфортной. Основное потепление мы ждем после 11 апреля, когда ветер сменится и пойдет тепло к нам из Казахстана, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — А пока идет северный, северо-западный процесс, холодная воздушная масса, осадки в виде мокрого снега и дождя, и ночью температуры отрицательные. Самая холодная ночь будет на 11 апреля — около -6... -8 градусов. Ясная, холодная без ветра. По области местами будет до -13 градусов.

9 апреля, в субботу, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный, ночью 8–13 м/с, порывы до 18 м/с, а днем 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью составит около 0 градусов, днем — около +3... +5 градусов.

В воскресение, 10 апреля, ночью местами небольшой и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный 3–8 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Ночная температура будет до -3... -5 градусов, дневная — до +3... +5 градусов.

В понедельник, 11 апреля, будет преимущественно без осадков, ветер ночью северный, днем юго-восточный силой 3–8 м/с. Ночная температура составит -6... -8 градусов, дневная — +5... +7 градусов.

При этом апрель в Новосибирской области будет теплее, чем обычно. Аномально высокие температуры синоптики прогнозируют на территории всей Западной Сибири.

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