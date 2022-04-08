Новосибирск ждут ночные температуры до -8 градусов и сильный ветер

Теплая погода решила не задерживаться в Новосибирске. На выходных в город придет похолодание, а ночные температуры опустятся вплоть до -8 градусов.

— Погода на выходные будет не очень комфортной. Основное потепление мы ждем после 11 апреля, когда ветер сменится и пойдет тепло к нам из Казахстана, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — А пока идет северный, северо-западный процесс, холодная воздушная масса, осадки в виде мокрого снега и дождя, и ночью температуры отрицательные. Самая холодная ночь будет на 11 апреля — около -6... -8 градусов. Ясная, холодная без ветра. По области местами будет до -13 градусов.

