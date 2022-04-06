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Ночью будут минусовые температуры: какая погода ждет новосибирцев в ближайшее время

Настоящее тепло на время отступает

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В ночь на субботу может пойти снег

В ночь на субботу может пойти снег

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Настоящее весеннее тепло пришло в Новосибирск ненадолго: уже в четверг, 7 апреля, похолодает.

Четверг пройдет преимущественно без осадков, ветер будет дуть северо-западный 4–9 м/с, порывы — до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 4–6 градусов тепла, ночью будет холоднее, до -2 градусов.

— Мы ждем прохождения ветви холодного фронта, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Но он пойдет сухой, без осадков, небольшое усиление ветра будет и понижение температуры.

В пятницу, 8 апреля, днем ветер еще усилится — 6–11 м/с, порывы — до 16 м/с, может пойти небольшой дождь.

Температура ночью составит 0... -2 градуса, днем поднимется до +5... +7 градусов.

9 апреля тоже будет сыро: синоптики ждут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, днем — 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. Ночью температура останется на отметках 0... -2 градуса, днем станет холоднее, чем в пятницу: термометры покажут от 3 до 5 градусов тепла.

Накануне синоптики рассказали о том, какой погоды ждать новосибирцам в апреле и мае. Несмотря на скорое похолодание, в целом апрель будет аномально теплым.

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