Ночью будут минусовые температуры: какая погода ждет новосибирцев в ближайшее время

Настоящее весеннее тепло пришло в Новосибирск ненадолго: уже в четверг, 7 апреля, похолодает.
Четверг пройдет преимущественно без осадков, ветер будет дуть северо-западный
— Мы ждем прохождения ветви холодного фронта, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Но он пойдет сухой, без осадков, небольшое усиление ветра будет и понижение температуры.
В пятницу, 8 апреля, днем ветер еще усилится —
Температура ночью составит
9 апреля тоже будет сыро: синоптики ждут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный
Накануне синоптики рассказали о том, какой погоды ждать новосибирцам в апреле и мае. Несмотря на скорое похолодание, в целом апрель будет аномально теплым.