Новосибирцы потянулись на первые летние веранды (какие уж есть)

Первый теплый день вывел горожан на немногочисленные пока летние площадки. Показываем, где можно присесть с бокалом игристого и шаурмой уже сегодня.
Традиционные шезлонги появились в первый же погожий день на площадке кофейни «Чашка кофе» на Ленина. Есть в них, конечно, не особенно удобно, но просто присесть со стаканом капучино — вполне можно. Да и без стакана никто вас отсюда не выгонит.
Сразу же ожил дворик за гостиницей «Центральная». В центре его ведутся какие-то работы, но народ уже оккупировал почти все имеющиеся столы и лавочки.
В самом деле, где еще можно в городе посидеть сейчас на свежем воздухе с бокалом игристого? Пусть даже этот бокал пластиковый, а вы — в пальто.
Постоянно действующие веранды у заведений со стороны улицы Ленина готовы для любителей посидеть на виду по определению. И не важно, что у вас шаурма, а не какой-нибудь лавандовый раф.
Во дворе у бара FRY, нет пока ни столов, ни даже бочек, но это не мешает поклонникам заведения выйти с бокалом чего-нибудь на улицу — напиток всегда можно поставить на узкий столик. В конце концов, это же street food pub.
В барном дворике на Коммунистической для летнего кутежа готово не всё, но многое. Можно уже брать в имеющихся тут барчиках то, на что ляжет глаз, и тусить вокруг бочек, сидеть на лавочках и вообще делать вид, что уже лето.
Если идея сидеть на летниках вам кажется пока преждевременной, можно сходить на «Гастро-корт» Центрального рынка. Там регулярно открывается что-то новое (но и старое тоже закрывается, так что можно не успеть попробовать всё).