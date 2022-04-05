Новосибирцы потянулись на первые летние веранды (какие уж есть)

Традиционные шезлонги появились в первый же погожий день на площадке кофейни «Чашка кофе» на Ленина. Есть в них, конечно, не особенно удобно, но просто присесть со стаканом капучино — вполне можно. Да и без стакана никто вас отсюда не выгонит.

