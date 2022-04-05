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Новосибирцы потянулись на первые летние веранды (какие уж есть)

Показываем, где можно посидеть с шаурмой и бокалом игристого

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Первый же теплый день вывел горожан на летние площадки

Первый же теплый день вывел горожан на летние площадки

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Первый теплый день вывел горожан на немногочисленные пока летние площадки. Показываем, где можно присесть с бокалом игристого и шаурмой уже сегодня.

Шезлонги на площадке «Чашки Кофе»

Шезлонги на площадке «Чашки Кофе»

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Традиционные шезлонги появились в первый же погожий день на площадке кофейни «Чашка кофе» на Ленина. Есть в них, конечно, не особенно удобно, но просто присесть со стаканом капучино — вполне можно. Да и без стакана никто вас отсюда не выгонит.

На ресторанном дворике за гостиницей «Центральная»

На ресторанном дворике за гостиницей «Центральная»

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Сразу же ожил дворик за гостиницей «Центральная». В центре его ведутся какие-то работы, но народ уже оккупировал почти все имеющиеся столы и лавочки.

На веранде в ресторанном дворике

На веранде в ресторанном дворике

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В самом деле, где еще можно в городе посидеть сейчас на свежем воздухе с бокалом игристого? Пусть даже этот бокал пластиковый, а вы — в пальто.

На лавочках у кофейни Shurubor

На лавочках у кофейни Shurubor

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Постоянно действующие веранды у заведений со стороны улицы Ленина готовы для любителей посидеть на виду по определению. И не важно, что у вас шаурма, а не какой-нибудь лавандовый раф.

У бара FRY

У бара FRY

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Во дворе у бара FRY, нет пока ни столов, ни даже бочек, но это не мешает поклонникам заведения выйти с бокалом чего-нибудь на улицу — напиток всегда можно поставить на узкий столик. В конце концов, это же street food pub.

В барном дворике на Коммунистической

В барном дворике на Коммунистической

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В барном дворике на Коммунистической для летнего кутежа готово не всё, но многое. Можно уже брать в имеющихся тут барчиках то, на что ляжет глаз, и тусить вокруг бочек, сидеть на лавочках и вообще делать вид, что уже лето.

Лавочка на веранде кофейни Organic Coffee

Лавочка на веранде кофейни Organic Coffee

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Если идея сидеть на летниках вам кажется пока преждевременной, можно сходить на «Гастро-корт» Центрального рынка. Там регулярно открывается что-то новое (но и старое тоже закрывается, так что можно не успеть попробовать всё).

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