Садоводство для чайников: 5 растений, которые вырастит любой новичок

Не каждая земля гарантирует вам отличный урожай. Если даже для разных комнатных растений нужен свой грунт, то что уж говорить о тех, что будут вас кормить ближайшие несколько месяцев? В огородном деле есть свои нюансы, в которых стоит разобраться, прежде чем сеять семена и сажать растения. Сейчас с ними и разберемся. А заодно расскажем о самых неприхотливых культурах, которые вырастут, даже если вы что-то забудете.



Основных моментов, на которые стоит обратить внимание начинающим садоводам, не так много.

