Садоводство для чайников: 5 растений, которые вырастит любой новичок

Не каждая земля гарантирует вам отличный урожай. Если даже для разных комнатных растений нужен свой грунт, то что уж говорить о тех, что будут вас кормить ближайшие несколько месяцев? В огородном деле есть свои нюансы, в которых стоит разобраться, прежде чем сеять семена и сажать растения. Сейчас с ними и разберемся. А заодно расскажем о самых неприхотливых культурах, которые вырастут, даже если вы что-то забудете.
Основных моментов, на которые стоит обратить внимание начинающим садоводам, не так много.
Один из важнейших и в то же время простейших для понимания показателей — механический состав почвы. По этому признаку ее разделяют на легкую (песчаную и супесчаную), среднетяжелую (суглинистую) и тяжелую (глинистую). Иногда в качестве самостоятельных типов выделяют гравийные и каменистые почвы. Они встречаются редко, так что даже останавливаться на них не будем.
Чтобы узнать, какой тип почвы на вашем участке, возьмите немного земли, увлажните ее (по консистенции она должна напоминать густую пасту), скатайте в небольшую колбаску и попробуйте свернуть в кольцо. Теперь сравните, что у вас получилось, с этой инфографикой.
— От механического состава почвы зависит ее плотность, влагоемкость, воздухо- и водопроницаемость. Также в разных видах почв — разные питательные элементы, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Марина Колганова. — Например, тяжелые почвы быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой, на них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием. Зато тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. А вот легкие почвы, наоборот, плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне.
Но любую почву можно скорректировать. Например, в тяжелую достаточно внести разрыхляющие материалы — песок (можно вносить и весной, и осенью) или опилки (желательно осенью, предварительно смочив раствором азотного удобрения). Также можно посадить сидераты с сильной корневой системой. А вот сделать легкую почву более тяжелой можно с помощью глины или прудового ила. Полезно будет внести побольше органики, а вот с торфом лучше быть осторожнее — он может увеличить кислотность почвы, а питательных веществ не добавит.
Как определить кислотность почвы
Растения в большинстве своем достаточно легко приспосабливаются к колебаниям кислотности почвы, но если совсем не обращать на это внимание при посадках, растения могут болеть, голодать, слабо развиваться, а то и вовсе погибнуть.
В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание, в них не стоит искать фосфор, кальций и магний — их либо слишком мало, либо они содержатся в недоступной для растений форме. Зато есть токсичные для корневой системы соединения. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее. Но и щелочная почва не лучше. Она отличается дефицитом магния и железа, из-за чего у растений желтеют и опадают листья, а не приспособленные к таким условиям культуры могут и погибнуть.
— Чтобы определить реакцию почвы самостоятельно, достаточно посмотреть на те растения, что на ней растут. На кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель. Признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива. А на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Марина Колганова. — Можно также купить индикаторную бумагу. Чтобы получить объективную картину, возьмите почву в разных частях участка и смешайте. Затем почву заливают водой из расчета 10 граммов почвы на 25 миллилитров воды, тщательно взбалтывают и дают отстояться. Затем опустите в полученную вытяжку полоску индикаторной бумаги и смотрите, в какой цвет она окрасилась. Красный цвет скажет о высокой кислотности, оранжевый — о среднекислой почве, желто-оранжевый — о слабой кислотности, желто-зеленый — о нейтральной, зеленовато-голубой — о щелочной.
Также как и с типом почвы, кислотность можно изменить своими руками. Например, кислые почвы известкуют, а щелочные подкисляют, если такая необходимость появляется. Для раскисления подойдет доломитовая мука, известь, известковая мука, мел, древесная зола. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы.
Какие растения точно взойдут у начинающего садовода
Если вы пока только тренируетесь в посадках, не требуйте от себя многого. Посадите самые элементарные культуры.
Редис
Ранние сорта редиса спокойно переносят возвратные заморозки, поэтому высевать семена можно сразу после схождения снега. Сеять редис надо в неглубокие бороздки, важно не переувлажнять почву и предоставить растению достаточное количество солнца.
Салат
Салат во всех его проявлениях неприхотлив в уходе. Семена высаживают весной в прогретый рыхлый и влажный грунт. Для выращивания подойдут хорошо освещаемые участки огорода. Полив требуется умеренный. Сорняки для салата большой опасности не представляют — просто потому что его внушительные листья могут заглушить любой сорняк.
Чеснок
Чеснок любит солнечные места. Поливать его надо не слишком часто и использовать нагретую на солнце воду.
Горох
СЮЖЕТ
Неприхотливый горох всем необходимым может сам себя обеспечить. Просто создайте ему подходящую опору,
и он перевернет Землю, ей может стать деревянный столбик или прочная прямая ветка. Горошины высаживают в землю на глубину порядка трех сантиметров. Сверху присыпают землей и поливают дважды в неделю.
Фасоль
Фасоли, как и гороху, важно обеспечить опору. Поливают ее умеренно, время от времени удобряют почву, чтобы получить уверенный урожай.