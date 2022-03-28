В Новосибирск придет потепление до +5 градусов и метели

В Новосибирске синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни марта. В городе будут неустойчивые температуры, ветер и снег, но с каждым днем будет всё теплее.
— Сейчас в городе повышенное давление. В Новосибирске антициклон, и постепенно давление начнет падать, и порции облачности будут подходить к нам с севера и северо-запада, из районов Казахстана. С ними мы в ближайшие сутки ждем небольшой снег. Потом он прекратится, и мы будем ждать следующую порцию облачности, которая подойдет
Постепенно давление начнет падать. Самым теплым из трех дней будет
Во вторник, 29 марта, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный
В среду, 30 марта, ночью преимущественно без осадков, днем обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами метель. Ветер южный, юго-западный, ночью —
В четверг, 31 марта, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный
НГС изучил прогнозы интернет-сервисов на ближайшую неделю — рассказываем, чего еще стоит ждать.