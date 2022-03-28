В Новосибирск придет потепление до +5 градусов и метели

В Новосибирске синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни марта. В городе будут неустойчивые температуры, ветер и снег, но с каждым днем будет всё теплее.



— Сейчас в городе повышенное давление. В Новосибирске антициклон, и постепенно давление начнет падать, и порции облачности будут подходить к нам с севера и северо-запада, из районов Казахстана. С ними мы в ближайшие сутки ждем небольшой снег. Потом он прекратится, и мы будем ждать следующую порцию облачности, которая подойдет 30 марта днем. Это будет зона холодного атмосферного фронта, и усилится ветер, более интенсивный снег, мы ждем, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.