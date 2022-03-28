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В Новосибирск придет потепление до +5 градусов и метели

В городе ветер может усиливаться до 18 м/с

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В Новосибирск придет потепление

В Новосибирск придет потепление

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В Новосибирске синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни марта. В городе будут неустойчивые температуры, ветер и снег, но с каждым днем будет всё теплее.

— Сейчас в городе повышенное давление. В Новосибирске антициклон, и постепенно давление начнет падать, и порции облачности будут подходить к нам с севера и северо-запада, из районов Казахстана. С ними мы в ближайшие сутки ждем небольшой снег. Потом он прекратится, и мы будем ждать следующую порцию облачности, которая подойдет 30 марта днем. Это будет зона холодного атмосферного фронта, и усилится ветер, более интенсивный снег, мы ждем, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Постепенно давление начнет падать. Самым теплым из трех дней будет 31 марта.

Во вторник, 29 марта, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Температура -3... -5 градусов. Днем +1... +3 градуса.

В среду, 30 марта, ночью преимущественно без осадков, днем обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами метель. Ветер южный, юго-западный, ночью — 4–9 м/с, а днем 8–13 м/с, может доходить до 18 м/с. Температура ночью 0... -2 градуса, а днем 0... +2 градуса.

В четверг, 31 марта, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8–13 м/с. Температура ночью 0... -2 градуса, днем +3... +5 градусов.

НГС изучил прогнозы интернет-сервисов на ближайшую неделю — рассказываем, чего еще стоит ждать.

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