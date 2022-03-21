«Характер неустойчивый»: какой будет погода в Новосибирске и ждать ли новых морозов

В Новосибирске в первой половине этой недели, с 22 по 24 марта, ожидаются снегопады. В среду и четверг возможно потепление до 0 градусов.
По данным новосибирского Гидрометцентра, 22 марта ночь будет без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный силой
23 марта синоптики прогнозируют небольшой снег, днем — с мокрым снегом. Возможен юго-западный ветер силой
В четверг, 24 марта, ожидается небольшой снег, днем — местами умеренный, западный ветер силой
— Снег будет разной интенсивности, днем это будет мокрый снег. Температуры начнут постепенно повышаться к выходным и достигнут оттепелей. Еще возможны волны холода, характер погоды неустойчивый. Это будет отражаться в ночных прояснениях, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. Почитайте, к чему стоит готовиться.