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«Характер неустойчивый»: какой будет погода в Новосибирске и ждать ли новых морозов

В ближайшие дни в городе будет снежно

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По ночам в городе будет около -8 градусов

По ночам в городе будет около -8 градусов

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В Новосибирске в первой половине этой недели, с 22 по 24 марта, ожидаются снегопады. В среду и четверг возможно потепление до 0 градусов.

По данным новосибирского Гидрометцентра, 22 марта ночь будет без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный силой 6–11 м/с, ночью температура опустится до -8...-10 градусов, днем составит -2...-4.

23 марта синоптики прогнозируют небольшой снег, днем — с мокрым снегом. Возможен юго-западный ветер силой 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днем. Ночная температура составит -8...-10 градусов, днем воздух прогреется до 0...-2.

В четверг, 24 марта, ожидается небольшой снег, днем — местами умеренный, западный ветер силой 7–12 м/с. Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, днем будет держаться на уровне 0.

— Снег будет разной интенсивности, днем это будет мокрый снег. Температуры начнут постепенно повышаться к выходным и достигнут оттепелей. Еще возможны волны холода, характер погоды неустойчивый. Это будет отражаться в ночных прояснениях, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Ранее НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю, который составили интернет-сервисы. Почитайте, к чему стоит готовиться.

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