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Стала известна дата весеннего равноденствия в Новосибирске

Оно произойдет в конце этой недели

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Центр солнечного диска перейдет из южного небесного полушария в северное

Центр солнечного диска перейдет из южного небесного полушария в северное

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В Новосибирске 20 марта пройдет весеннее равноденствие. После этого световой день станет длиннее.

— В 22:33 по местному времени наступит астрономическая весна. В этот момент Земля находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи падают отвесно на экватор. А на небесной сфере центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное, — сообщает Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.

При этом истинное равенство дня и ночи наступит за несколько дней до равноденствия. После этого высота Солнца на небесной сфере будет увеличиваться.

В марте также произошло соединение Нептуна с Солнцем. НГС рассказывал о том, что это за явление.

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