Стала известна дата весеннего равноденствия в Новосибирске

В Новосибирске 20 марта пройдет весеннее равноденствие. После этого световой день станет длиннее.
— В 22:33 по местному времени наступит астрономическая весна. В этот момент Земля находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи падают отвесно на экватор. А на небесной сфере центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное, — сообщает Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
При этом истинное равенство дня и ночи наступит за несколько дней до равноденствия. После этого высота Солнца на небесной сфере будет увеличиваться.
В марте также произошло соединение Нептуна с Солнцем. НГС рассказывал о том, что это за явление.