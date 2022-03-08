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20-градусные морозы придут в Новосибирск — смотрим прогноз погоды на новую рабочую неделю

Мужайтесь, похолодание с нами надолго

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Пока рано убирать зимнюю одежду в шкаф

Пока рано убирать зимнюю одежду в шкаф

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Оттепель, которая пару дней простояла в Новосибирске, пока не повторится. Синоптики не обещают плюсовых температур в ближайшую неделю. Сервисы погоды как один обещают морозную погоду в ближайшие дни. Осадков не ожидается.

«Яндекс.Погода» обещает в дневное время -7... -13 градусов. В некоторые ночи столбики термометров будут опускаться до -23 градусов.

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Похолодание продолжится, обещает центр погоды «Фобос». Даже в дневное время термометры будут показывать двухзначные минусовые значения.

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Дальнейшее похолодание также прогнозирует «Гисметео». Осадков ждать не стоит, будет довольно ветрено, хотя ветер немного поутихнет.

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