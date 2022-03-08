20-градусные морозы придут в Новосибирск — смотрим прогноз погоды на новую рабочую неделю

Оттепель, которая пару дней простояла в Новосибирске, пока не повторится. Синоптики не обещают плюсовых температур в ближайшую неделю. Сервисы погоды как один обещают морозную погоду в ближайшие дни. Осадков не ожидается.
«Яндекс.Погода» обещает в дневное время
Похолодание продолжится, обещает центр погоды «Фобос». Даже в дневное время термометры будут показывать двухзначные минусовые значения.
Дальнейшее похолодание также прогнозирует «Гисметео». Осадков ждать не стоит, будет довольно ветрено, хотя ветер немного поутихнет.
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