Новосибирцы массово покупают тюльпаны в «Ашане» — смотрим, сколько за них просят

Несмотря на общую тревожную обстановку из-за ситуации на Украине, новосибирцы готовятся праздновать Международный женский день. Один из самых популярных товаров в это время в магазинах — тюльпаны. Магазин «Ашан» не стал изменять традиции и предложил покупателям весенние цветы.
Диапазон цен на букеты тюльпанов в «Ашане» довольно широк. Три штуки обойдутся в 94 рубля, пять стоят 145 рублей, семь — 203 рубля, девять — 261 рубль. Есть еще пионовидные тюльпаны — они самые дорогие в магазине. За почему-то 10 штук просят 499 рублей. Все цены — акционные.
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