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Новосибирцы массово покупают тюльпаны в «Ашане» — смотрим, сколько за них просят

На выбор предлагают букеты от трех до десяти цветов

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Можно выбрать не только количество цветов, но и их цвет

Можно выбрать не только количество цветов, но и их цвет

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Несмотря на общую тревожную обстановку из-за ситуации на Украине, новосибирцы готовятся праздновать Международный женский день. Один из самых популярных товаров в это время в магазинах — тюльпаны. Магазин «Ашан» не стал изменять традиции и предложил покупателям весенние цветы.

В основном покупатели тюльпанов — это мужчины

В основном покупатели тюльпанов — это мужчины

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Диапазон цен на букеты тюльпанов в «Ашане» довольно широк. Три штуки обойдутся в 94 рубля, пять стоят 145 рублей, семь — 203 рубля, девять — 261 рубль. Есть еще пионовидные тюльпаны — они самые дорогие в магазине. За почему-то 10 штук просят 499 рублей. Все цены — акционные.

Также в продаже есть розы из Кении. Семь штук обойдутся в 273 рубля

Также в продаже есть розы из Кении. Семь штук обойдутся в 273 рубля

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Среди покупателей цветов, пусть реже, но встречаются и женщины

Среди покупателей цветов, пусть реже, но встречаются и женщины

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Цветы можно упаковать на месте для более удобной транспортировки

Цветы можно упаковать на месте для более удобной транспортировки

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Тюльпаны — довольно бюджетные цветы. В идеале количество в букете должно начинаться от семи

Тюльпаны — довольно бюджетные цветы. В идеале количество в букете должно начинаться от семи

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Если вы противник срезанных цветов — можно подарить цветы в горшочке. Их можно высадить весной в грунт

Если вы противник срезанных цветов — можно подарить цветы в горшочке. Их можно высадить весной в грунт

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Также посмотрите, как сотрудники новосибирских компаний поздравляли коллег-женщин в офисах в последний рабочий день перед праздником.

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8 Марта«Ашан»тюльпаны
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