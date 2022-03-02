2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняПриговор гендиректору «Винапа»
Все новости
Все новости

Снегопады прекратятся: новосибирские синоптики дали прогноз на конец рабочей недели

В городе будет пасмурно и прохладно

1 113
4Обсудить

Поделиться

Весна плавно вступает в свои права, но очень робко

Весна плавно вступает в свои права, но очень робко

Поделиться

В Новосибирске погода на конец недели обещает быть стабильной — резких потеплений и похолоданий ждать пока не приходится.

— По-прежнему влияние циклонов сказывается, ветрено достаточно. И температуры слабо-отрицательные. Будет умеренно-морозная погода, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

3 марта, в четверг, ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный будет ночью 5–10 м/с, днем силой 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью составит -11... -13 градусов, в пригороде — -14... -16 градусов, днем — около -4... -6 градусов.

В пятницу, 4 марта, преимущественно без осадков. Ветер западный будет 4–9 м/с, днем местами до 14 м/с. Ночная температура будет до -8... -10 градусов, в пригороде — -11... -13 градусов. Днем — до -3... -5 градусов.

В субботу, 5 марта, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-западный силой 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Ночная температура составит -8... -10 градусов, дневная — -2... -4 градуса.

Новосибирские синоптики также составили прогноз на первую декаду марта. Первые десять дней погода будет неустойчивой и снежной.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мартпогодавесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter