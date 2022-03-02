Снегопады прекратятся: новосибирские синоптики дали прогноз на конец рабочей недели

В Новосибирске погода на конец недели обещает быть стабильной — резких потеплений и похолоданий ждать пока не приходится.
— По-прежнему влияние циклонов сказывается, ветрено достаточно. И температуры слабо-отрицательные. Будет умеренно-морозная погода, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
3 марта, в четверг, ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный будет ночью
В пятницу, 4 марта, преимущественно без осадков. Ветер западный будет
В субботу, 5 марта, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-западный силой
Новосибирские синоптики также составили прогноз на первую декаду марта. Первые десять дней погода будет неустойчивой и снежной.