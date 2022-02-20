Пошла жара: в Новосибирске на следующей неделе ощутимо потеплеет — смотрим прогноз

Начиная с понедельника, 21 февраля, в Новосибирске ощутимо потеплеет. Если верить погодным сервисам, то они единогласно обещают горожанам легкие минусовые температуры в течение всей недели в сопровождении осадков.
По информации «Яндекс.Погоды», в дневное время показатели термометров будут варьироваться в пределах
Аналогичный прогноз дает «Гисметео». Сервис обещает в светлое время суток
Подобный мягкий прогноз обещает и центр погоды «Фобос». Но важно учитывать, что в некоторые дни указанные значения будут ощущаться холоднее.
Также мы разобрались, почему Новосибирск остался без морозов этой зимой. Эксперты рассказали, какими будут весна и лето. К слову, не ждите, что теплая зима принесет жаркое лето.