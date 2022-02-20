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Тема дняВ Новосибирске ощутимо потеплеет
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Пошла жара: в Новосибирске на следующей неделе ощутимо потеплеет — смотрим прогноз

Горожан ждет легкий минус со снегом

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Начиная с понедельника, 21 февраля, в Новосибирске ощутимо потеплеет. Если верить погодным сервисам, то они единогласно обещают горожанам легкие минусовые температуры в течение всей недели в сопровождении осадков.

По информации «Яндекс.Погоды», в дневное время показатели термометров будут варьироваться в пределах -3... -1 градус. По ночам — -10... -3 градуса. Всю неделю будет пасмурно, будет идти небольшой снег.

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Аналогичный прогноз дает «Гисметео». Сервис обещает в светлое время суток -6... -1 градус, в ночные часы зима будет немного отвоевывать свое — -15... -10 градусов. Самыми щедрыми на осадки станут среда и четверг, 23 и 24 февраля.

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Подобный мягкий прогноз обещает и центр погоды «Фобос». Но важно учитывать, что в некоторые дни указанные значения будут ощущаться холоднее.

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Также мы разобрались, почему Новосибирск остался без морозов этой зимой. Эксперты рассказали, какими будут весна и лето. К слову, не ждите, что теплая зима принесет жаркое лето.

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