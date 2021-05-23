Когда в Новосибирске снова похолодает? Прогноз погоды на неделю

Последний день этой недели порадовал новосибирцев по-настоящему летним теплом. В городе установилась температура в +29 градусов , и новосибирцы в срочном порядке отправились гулять на солнце. НГС сравнил данные популярных погодных сервисов, чтобы выяснить, чего ждать новосибирцам на грядущей неделе.

По данным «Яндекс.Погоды», почти вся неделя в Новосибирске выдастся теплой. Самая жаркая погода, согласно сайту, придется на вторник, 25 мая: днем воздух прогреется до +28 градусов , а ночью — до +14. Однако уже в пятницу, 28 мая , нас ожидает небольшое похолодание. Столбик термометра днем поднимется до +16 градусов тепла, а ночью — до +6. В четверг и воскресенье (27 и 30 мая ) яркого солнца ожидать не стоит, небо будет пасмурным.