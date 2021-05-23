Когда в Новосибирске снова похолодает? Прогноз погоды на неделю

Последний день этой недели порадовал новосибирцев по-настоящему летним теплом. В городе установилась температура в
По данным «Яндекс.Погоды», почти вся неделя в Новосибирске выдастся теплой. Самая жаркая погода, согласно сайту, придется на вторник, 25 мая: днем воздух прогреется до
Согласно сайту «Гисметео», сразу на два самых жарких дня недели придутся дожди и грозы. Во вторник и четверг (25 и
По данным центра «Фобос», в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура воздуха в начале недели будет держаться в районе
Сегодня в городе было по-летнему тепло. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по ожившей сибирской столице и запечатлел на снимках счастливых новосибирцев и цветущий город.