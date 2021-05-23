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Когда в Новосибирске снова похолодает? Прогноз погоды на неделю

Погодные сервисы предупреждают о дождях

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Согласно погодным сервисам похолодать может ближе к концу недели

Согласно погодным сервисам похолодать может ближе к концу недели

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Последний день этой недели порадовал новосибирцев по-настоящему летним теплом. В городе установилась температура в +29 градусов, и новосибирцы в срочном порядке отправились гулять на солнце. НГС сравнил данные популярных погодных сервисов, чтобы выяснить, чего ждать новосибирцам на грядущей неделе.

По данным «Яндекс.Погоды», почти вся неделя в Новосибирске выдастся теплой. Самая жаркая погода, согласно сайту, придется на вторник, 25 мая: днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью — до +14. Однако уже в пятницу, 28 мая, нас ожидает небольшое похолодание. Столбик термометра днем поднимется до +16 градусов тепла, а ночью — до +6. В четверг и воскресенье (27 и 30 мая) яркого солнца ожидать не стоит, небо будет пасмурным.

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Согласно сайту «Гисметео», сразу на два самых жарких дня недели придутся дожди и грозы. Во вторник и четверг (25 и 27 мая) днем столбик термометра поднимется до +29 градусов. Также дожди будут в понедельник, 24 мая, и в пятницу, 28 мая. Единственным ясным днем станет суббота, 29 мая, однако воздух прогреется всего до +18 градусов днем и +7 градусов — ночью.

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По данным центра «Фобос», в ближайшие дни осадков не ожидается. Температура воздуха в начале недели будет держаться в районе +24... +25 градусов днем и +16... +19 ночью. Однако с четверга ощутимо похолодает. В пятницу будет холоднее всего — +9 градусов днем и +10 ночью. Также три последних дня недели будут дождливыми.

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Сегодня в городе было по-летнему тепло. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по ожившей сибирской столице и запечатлел на снимках счастливых новосибирцев и цветущий город.

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