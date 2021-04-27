Каким будет май-2021 в Новосибирске? Пойдет ли снег и когда потеплеет до +27 градусов

МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в мае, а также рассказало о погоде на последний весенний месяц. В его начале ждут мокрый снег, а в конце — жару.



— В мае средняя месячная температура воздуха ожидается +10… +12 градусов, что около нормы. В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +1… +6 градусов (местами заморозки 0… -3 градуса) до +6… +11 градусов, днем от +6… +11 до +15… +20 градусов (местами во второй декаде до +25 градусов ), — сообщили в МЧС со ссылкой на предварительный метеорологический прогноз ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».