Каким будет май-2021 в Новосибирске? Пойдет ли снег и когда потеплеет до +27 градусов

В Новосибирске в мае 2021 года воздух прогреется до +27 градусов
МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в мае, а также рассказало о погоде на последний весенний месяц. В его начале ждут мокрый снег, а в конце — жару.
— В мае средняя месячная температура воздуха ожидается
Третья декада месяца будет очень теплой — ожидается, что ночью будет
— Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по юго-востоку области — около нормы (
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый май, но дождливый. Снег, по данным сервиса, не ожидается. Солнечных дней будет немного — всего семь. В остальное время погода будет пасмурной или будет идти дождь. В первой декаде дневная температура будет
Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень пасмурный и даже дождливый май, но при этом теплый.
В марте Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.