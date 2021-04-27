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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Каким будет май-2021 в Новосибирске? Пойдет ли снег и когда потеплеет до +27 градусов

Мы изучили прогноз новосибирских синоптиков и погодных сайтов

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Май будет пасмурным, но теплым

Май будет пасмурным, но теплым

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В Новосибирске в мае 2021 года воздух прогреется до +27 градусов

МЧС по Новосибирской области выпустило прогноз о возможных чрезвычайных ситуациях на территории региона в мае, а также рассказало о погоде на последний весенний месяц. В его начале ждут мокрый снег, а в конце — жару.

— В мае средняя месячная температура воздуха ожидается +10… +12 градусов, что около нормы. В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +1… +6 градусов (местами заморозки 0… -3 градуса) до +6… +11 градусов, днем от +6… +11 до +15… +20 градусов (местами во второй декаде до +25 градусов), — сообщили в МЧС со ссылкой на предварительный метеорологический прогноз ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Третья декада месяца будет очень теплой — ожидается, что ночью будет +7… +12 градусов, днем +22… +27 градусов, но в самом конце месяца температура опять понизится.

— Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по юго-востоку области — около нормы (26–59 мм). Осадки в виде дождя, в первой декаде местами с мокрым снегом, предполагаются в отдельные дни месяца, — говорится в сообщении ведомства. — Очищение Новосибирского водохранилища ото льда ожидается в первой декаде мая. Во второй половине мая — первой декаде июня ожидается прохождение 2-й волны весеннего паводка — период снеготаяния в высокогорных районах Алтая и наполнение Новосибирского водохранилища. Исходя из анализа текущей обстановки и прогноза погоды на май, можно прогнозировать повышение риска возникновения очагов природных пожаров по всей территории Новосибирской области. За период мая возможно до 60% всех природных пожаров за сезон.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый май, но дождливый. Снег, по данным сервиса, не ожидается. Солнечных дней будет немного — всего семь. В остальное время погода будет пасмурной или будет идти дождь. В первой декаде дневная температура будет +11... +14 градусов, ночная +5... +8 градусов. Во второй и третьей декаде ожидается потепление. Днем до +15... +19 градусов, ночью до +11 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый, но пасмурный и дождливый месяц

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам достаточно теплый, но пасмурный и дождливый месяц

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Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 26 мая. По данным сервиса, погода не порадует новосибирцев солнечными деньками. В основном ожидаются дожди и пасмурная погода. Сервис также показывает, что 1 мая в городе возможна гроза. А 5 мая ожидается ясная погода — воздух прогреется до +20 градусов. В среднем температура днем в мае будет +15... +19 градусов, а ночью не ниже +1 градуса.

Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только <nobr class="_">до 26 мая</nobr>

Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 26 мая

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Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает очень пасмурный и даже дождливый май, но при этом теплый. 5 мая, по его прогнозам, температура днем может достигать +22 градуса, и это будет единственный солнечный день. В конце месяца ожидается похолодание. В среднем температура днем будет +14... +20 градусов, а ночью может опускаться до 0 градусов.

5 мая, по прогнозам сервиса, температура днем может достигать <nobr class="_">+22 градуса</nobr>, и это будет единственный солнечный день

5 мая, по прогнозам сервиса, температура днем может достигать +22 градуса, и это будет единственный солнечный день

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К концу месяца немного похолодает, а затем придет жара

К концу месяца немного похолодает, а затем придет жара

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В марте Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

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майпрогноз погодывесна
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