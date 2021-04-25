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До +16 градусов и дожди: прогноз погоды в Новосибирске на неделю

В городе ожидается переменная облачность

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Сильных перепадов температур на неделе ожидать не стоит

Сильных перепадов температур на неделе ожидать не стоит

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С каждым днем в Новосибирске всё яснее ощущается тепло грядущего лета. Гуляющих на улицах людей становится всё больше, куртки сменяют пальто и ветровки, а сугробы уже растаяли. Но вернутся ли в город заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные популярных погодных сервисов, чтобы выяснить, какая погода ожидает новосибирцев.

По оценкам «Яндекс.Погоды», в основном неделя выдастся пасмурной — прояснения будут лишь в понедельник и вторник. С 27 по 30 апреля на Новосибирск опустятся дожди. Самая теплая погода ожидается в среду: температура воздуха днем прогреется до +16 градусов, ночью — до +6. А вот в пятницу, 30 апреля, будет самый прохладный день — всего +11 градусов тепла. Ночью же термометр покажет +4.

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Согласно сайту «Гисметео», единственным днем без дождя станет понедельник, 26 апреля. Во все остальные дни недели ожидается дождливая и пасмурная погода с прояснениями. Среда, по данным сайта, будет самой теплой — +15 градусов днем, +5 ночью. В воскресенье, напротив, стоит ожидать всего +10 градусов днем и +1 ночью.

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По данным центра «Фобос», в Новосибирске ожидается лишь один солнечный день — воскресенье, 2 мая. В этот день дневная температура поднимется до +13 градусов, ночью — до +8. Тем не менее самым теплым днем будет вторник, 27 апреля. Днем, согласно сайту, температура достигнет +15 градусов, а ночью — +8. Середина недели — среда, четверг и пятница — будет дождливой.

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По прогнозам синоптиков, в конце грядущей недели в Новосибирск придет аномальное тепло на 8–10 градусов выше нормы.

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