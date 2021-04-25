До +16 градусов и дожди: прогноз погоды в Новосибирске на неделю

С каждым днем в Новосибирске всё яснее ощущается тепло грядущего лета. Гуляющих на улицах людей становится всё больше, куртки сменяют пальто и ветровки, а сугробы уже растаяли. Но вернутся ли в город заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные популярных погодных сервисов, чтобы выяснить, какая погода ожидает новосибирцев.

По оценкам «Яндекс.Погоды», в основном неделя выдастся пасмурной — прояснения будут лишь в понедельник и вторник. С 27 по 30 апреля на Новосибирск опустятся дожди. Самая теплая погода ожидается в среду: температура воздуха днем прогреется до +16 градусов , ночью — до +6 . А вот в пятницу, 30 апреля, будет самый прохладный день — всего +11 градусов тепла. Ночью же термометр покажет +4 .