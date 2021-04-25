До +16 градусов и дожди: прогноз погоды в Новосибирске на неделю

С каждым днем в Новосибирске всё яснее ощущается тепло грядущего лета. Гуляющих на улицах людей становится всё больше, куртки сменяют пальто и ветровки, а сугробы уже растаяли. Но вернутся ли в город заморозки на следующей неделе? Мы сравнили данные популярных погодных сервисов, чтобы выяснить, какая погода ожидает новосибирцев.
По оценкам «Яндекс.Погоды», в основном неделя выдастся пасмурной — прояснения будут лишь в понедельник и вторник.
Согласно сайту «Гисметео», единственным днем без дождя станет понедельник,
По данным центра «Фобос», в Новосибирске ожидается лишь один солнечный день — воскресенье,
По прогнозам синоптиков, в конце грядущей недели в Новосибирск придет аномальное тепло на