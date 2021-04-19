Погодная аномалия: в Новосибирске похолодает до -10 градусов (мы узнали, когда вернется весна)

Минусовая температура задержится в Новосибирске на несколько дней. А в ночь на 20 апреля столбик термометра и вовсе опустится до -10 градусов . Синоптики объяснили, с чем это связано, и рассказали, когда снова потеплеет.

— Сейчас в тыл за холодным фронтом распространился холодный воздух. Осадки прекратились, идет рост давления. В ближайшие дни в ночные часы ожидаются отрицательные температуры. Днем холодная масса начнет постепенно прогреваться, дневные температуры день за днем будут на пару градусов повышаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.