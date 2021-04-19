Погодная аномалия: в Новосибирске похолодает до -10 градусов (мы узнали, когда вернется весна)

В Новосибирске похолодает до
Минусовая температура задержится в Новосибирске на несколько дней. А в ночь на
— Сейчас в тыл за холодным фронтом распространился холодный воздух. Осадки прекратились, идет рост давления. В ближайшие дни в ночные часы ожидаются отрицательные температуры. Днем холодная масса начнет постепенно прогреваться, дневные температуры день за днем будут на пару градусов повышаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
20 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
21 апреля в городе будет без осадков, утром и днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью
22 апреля в Новосибирске ночью местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью
— Ночью 23 апреля также будут отрицательные температуры, днем немного повыше. А 24, 25 числа уже есть вероятность, что среднесуточная температура будет положительной. Сейчас идет отрицательная аномалия, — добавила синоптик.
Заморозки вернулись в Новосибирск после нескольких дней по-настоящему весенней погоды (в прошлую пятницу воздух прогрелся до