19 апреля понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняУ здания суда убили человека. Онлайн-трансляция

Все новости

Все новости

Погодная аномалия: в Новосибирске похолодает до -10 градусов (мы узнали, когда вернется весна)

Синоптики объяснили, почему в регионе так холодно, и дали подробный прогноз на ближайшие дни

2 322
8Обсудить

Поделиться

В ближайшие три дня придется ходить в теплом пальто

В ближайшие три дня придется ходить в теплом пальто

Поделиться

В Новосибирске похолодает до -10 градусов

Минусовая температура задержится в Новосибирске на несколько дней. А в ночь на 20 апреля столбик термометра и вовсе опустится до -10 градусов. Синоптики объяснили, с чем это связано, и рассказали, когда снова потеплеет.

— Сейчас в тыл за холодным фронтом распространился холодный воздух. Осадки прекратились, идет рост давления. В ближайшие дни в ночные часы ожидаются отрицательные температуры. Днем холодная масса начнет постепенно прогреваться, дневные температуры день за днем будут на пару градусов повышаться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

20 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8... -10 градусов. Днем -1... +1 градус. Ветер северо-западный 5–10 м/сек.

21 апреля в городе будет без осадков, утром и днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью -4... -6 градусов. Днем +2... +4 градуса. Ветер северо-восточный 5–10 м/сек.

22 апреля в Новосибирске ночью местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -3... -5 градусов. Днем +4... +6 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/сек.

— Ночью 23 апреля также будут отрицательные температуры, днем немного повыше. А 24, 25 числа уже есть вероятность, что среднесуточная температура будет положительной. Сейчас идет отрицательная аномалия, — добавила синоптик.

Заморозки вернулись в Новосибирск после нескольких дней по-настоящему весенней погоды (в прошлую пятницу воздух прогрелся до +18 градусов). Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц города в этот день.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прогноз погодывесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...