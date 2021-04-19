Дорогу под Новосибирском временно закрыли из-за паводка: фото, как сейчас выглядит этот участок

Дорогу Легостаево — Новососедово — Верх-Ики временно закрыли
В Искитимском районе из-за паводка и разлившейся реки временно закрыли дорогу.
— Ведется строительство моста через реку Ик. На это время оборудован временный объезд. Из-за подъема воды в реке Ик произошло подтопление дорожного полотна временного объездного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения объездную дорогу перекрыли и разобрали. Как только паводок закончится — автомобильное движение на дороге восстановят, — сообщил
В пресс-службе ТУАД отметили, что строительство моста через реку Ик планируют закончить к октябрю
В конце марта на всей территории Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка.