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Дорогу под Новосибирском временно закрыли из-за паводка: фото, как сейчас выглядит этот участок

Проезжую часть затопило водами реки Ик

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Дорогу откроют, когда паводок закончится&nbsp;

Дорогу откроют, когда паводок закончится 

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Дорогу Легостаево — Новососедово — Верх-Ики временно закрыли

В Искитимском районе из-за паводка и разлившейся реки временно закрыли дорогу.

— Ведется строительство моста через реку Ик. На это время оборудован временный объезд. Из-за подъема воды в реке Ик произошло подтопление дорожного полотна временного объездного участка. Для обеспечения безопасности дорожного движения объездную дорогу перекрыли и разобрали. Как только паводок закончится — автомобильное движение на дороге восстановят, — сообщил и. о. начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константин Громенко.

В пресс-службе ТУАД отметили, что строительство моста через реку Ик планируют закончить к октябрю 2021-го и в следующем году ограничение вводить не будут.

Дорогу закрыли из-за поднятия вод в реке Ик&nbsp;

Дорогу закрыли из-за поднятия вод в реке Ик 

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Приказ о введении временного ограничения движения транспорта вступает в силу <nobr class="_">с 29 апреля</nobr>, но из-за высоких вод дорогу перекрыли раньше&nbsp;

Приказ о введении временного ограничения движения транспорта вступает в силу с 29 апреля, но из-за высоких вод дорогу перекрыли раньше 

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В конце марта на всей территории Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за рисков паводка.

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