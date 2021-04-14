В Новосибирске ожидается потепление до +17 градусов: когда изменится погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. К концу рабочей недели в городе потеплеет до +17 градусов , но с приходом выходных столбик термометра в ночные часы опустится ниже нуля. Днем тоже значительно похолодает.

— С запада к нам смещается теплая воздушная масса через Северный Урал по периферии антициклона. На подходе облачные массивы теплых фронтов. Быстрее всего потеплеет в эти дни в районах Томской области, затем вслед за ними потеплеет на западе Новосибирской области, в Алтайском крае, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.