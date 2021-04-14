В Новосибирске ожидается потепление до +17 градусов: когда изменится погода

В Новосибирск придет потепление до
Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. К концу рабочей недели в городе потеплеет до
— С запада к нам смещается теплая воздушная масса через Северный Урал по периферии антициклона. На подходе облачные массивы теплых фронтов. Быстрее всего потеплеет в эти дни в районах Томской области, затем вслед за ними потеплеет на западе Новосибирской области, в Алтайском крае, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
— На 17-е число мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта с хорошим похолоданием. Ожидаются осадки в виде дождя. Ветер сменит направление. Похолодание ожидается на конец второй декады, также холодная погода захватит начало третьей декады, — добавила синоптик.
Новосибирцы в эти выходные наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.
Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.