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В Новосибирске ожидается потепление до +17 градусов: когда изменится погода

Также в город придет ветер скоростью до 15–16 м/с

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16 и <nobr class="_">17 апреля</nobr> в городе усилится ветер до <nobr class="_">15–16 м/с</nobr>

16 и 17 апреля в городе усилится ветер до 15–16 м/с

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В Новосибирск придет потепление до +17 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие три дня. К концу рабочей недели в городе потеплеет до +17 градусов, но с приходом выходных столбик термометра в ночные часы опустится ниже нуля. Днем тоже значительно похолодает.

— С запада к нам смещается теплая воздушная масса через Северный Урал по периферии антициклона. На подходе облачные массивы теплых фронтов. Быстрее всего потеплеет в эти дни в районах Томской области, затем вслед за ними потеплеет на западе Новосибирской области, в Алтайском крае, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

15 апреля в Новосибирске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +1... +3 градуса. Днем +11... +13 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

16 апреля в городе без осадков. В ночные часы +2... +4 градуса. Днем +15... +17 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

— На 17-е число мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта с хорошим похолоданием. Ожидаются осадки в виде дождя. Ветер сменит направление. Похолодание ожидается на конец второй декады, также холодная погода захватит начало третьей декады, — добавила синоптик.

17 апреля в Новосибирске небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью похолодание до -1... -3 градусов. Днем +4... +6 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

Новосибирцы в эти выходные наслаждались теплой погодой — было солнечно и даже немного жарко. Некоторые заведения уже выставили столики на улицу, чтобы горожане могли отдыхать на солнышке. НГС разобрался, где в городе уже открылись летние веранды.

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды в Новосибирске и других городах на лето 2021 года. В нем синоптики сообщают, насколько температура и количество осадков будут отличаться от нормы для той или иной территории. НГС изучил эти данные и прогнозы от других погодных сервисов.

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