«Наконец-то настоящая весна»: в Новосибирске запустили первый фонтан

В Новосибирске запустили первый в 2021 году фонтан — он начал работать на территории Новосибирского зоопарка.



— После долгой сибирской зимы был успешно запущен один из знаковых объектов зоопарка — центральный фонтан! — сообщили на странице зоопарка в Instagram. — Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов. На улице города наконец-то настоящая весна!

