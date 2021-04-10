«Наконец-то настоящая весна»: в Новосибирске запустили первый фонтан

Первый в Новосибирске в 2021 году фонтан запустили в зоопарке
В Новосибирске запустили первый в 2021 году фонтан — он начал работать на территории Новосибирского зоопарка.
— После долгой сибирской зимы был успешно запущен один из знаковых объектов зоопарка — центральный фонтан! — сообщили на странице зоопарка в Instagram. — Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов. На улице города наконец-то настоящая весна!
Год назад из-за пандемии фонтаны в Новосибирске начали включать только в июне, хотя первоначально их планировали запустить 1 мая. Сейчас, по словам директора «Горфонтана» Валерия Науменко, городские фонтаны уже готовят к новому сезону.
— В этом году я буду просить, чтобы включили 9 мая, хотя есть ориентировка на 1-е число. Я считаю, что это немножко рановато, но если приказ не изменят, мы будем готовы включить 1-го, — рассказал Валерий Науменко корреспонденту НГС.
В 2019 году новосибирских фонтанов стало больше — запустили новый фонтан в Центральном парке.