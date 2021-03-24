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Новосибирцев ждет пасмурная погода с мокрым снегом и порывистым ветром

При этом температура в городе поднимется до +3 градусов

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В городе установится пасмурная погода

В городе установится пасмурная погода

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — самая высокая температура будет днем 27 марта.

— На три дня прогнозируем неустойчивый характер погоды, ждем чередования небольших волн тепла и волн холода, осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Мокрый снег прекратится 27-го числа из-за роста давления, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

25 марта в Новосибирске облачно, небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью -4... -6 градусов. Днем -1... +1. Ветер северный ночью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 4–9 м/с.

26 марта в городе ночью небольшой, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -5... -7 градусов. Днем 0... +2 градуса. Ветер западный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с.

27 марта в Новосибирске ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -5... -7 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер юго-западный ночью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с.

Сегодня, 24 марта, в Новосибирской области возможно ухудшение дорожной ситуации на трассах из-за погоды. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.

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прогноз погодывесна
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