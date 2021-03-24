Новосибирцев ждет пасмурная погода с мокрым снегом и порывистым ветром

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни, — самая высокая температура будет днем
— На три дня прогнозируем неустойчивый характер погоды, ждем чередования небольших волн тепла и волн холода, осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Мокрый снег прекратится
25 марта в Новосибирске облачно, небольшой снег, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью
26 марта в городе ночью небольшой, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до
27 марта в Новосибирске ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью
Сегодня, 24 марта, в Новосибирской области возможно ухудшение дорожной ситуации на трассах из-за погоды. Ранее НГС изучил прогноз погоды на весну. Почитайте, долго ли еще будет идти снег и когда установится плюсовая температура.