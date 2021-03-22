Синоптики рассказали, когда новосибирцев ждет похолодание и ветер до 16 м/с

Новосибирцев 24 марта ждет усиление ветра до
В конце рабочей недели новосибирцев ждет усиление ветра, также к выходным в городе понизится температура.
— На 24 марта по югу территории будет проходить глубокий циклон, с ним ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до
23 марта в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью
24 марта в городе ночью небольшой снег, днем также ожидается снег, в том числе и мокрый. Ночью столбик термометра опустится до
25 марта в Новосибирске небольшой, а ночью местами умеренный снег. Ночью
— Равномерная нулевая температура продлится до конца рабочей недели. К выходным ожидается пониженный фон температур, — добавила синоптик.
А какой будет вся весна в этом году и когда в Новосибирске установится плюсовая температура? Читайте в нашем обзоре.