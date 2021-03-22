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Синоптики рассказали, когда новосибирцев ждет похолодание и ветер до 16 м/с

Скоро Новосибирск окажется в холодной стороне глубокого циклона

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В ближайшие дни в Новосибирске днем будет около нуля

В ближайшие дни в Новосибирске днем будет около нуля

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Новосибирцев 24 марта ждет усиление ветра до 16 м/с

В конце рабочей недели новосибирцев ждет усиление ветра, также к выходным в городе понизится температура.

— На 24 марта по югу территории будет проходить глубокий циклон, с ним ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра до 15–16 м/с, температурный фон не будет очень высоким, ожидаем около нуля днем. Новосибирск будет находиться с холодной стороны этого циклона, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

23 марта в Новосибирске облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью -2... -4 градуса. Днем +1... +3 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

24 марта в городе ночью небольшой снег, днем также ожидается снег, в том числе и мокрый. Ночью столбик термометра опустится до -6... -8 градусов. Днем -1... +1 градус. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

25 марта в Новосибирске небольшой, а ночью местами умеренный снег. Ночью -5... -7 градусов. Днем -1... +1 градус. Ветер юго-западный 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

— Равномерная нулевая температура продлится до конца рабочей недели. К выходным ожидается пониженный фон температур, — добавила синоптик.

А какой будет вся весна в этом году и когда в Новосибирске установится плюсовая температура? Читайте в нашем обзоре.

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