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В Новосибирске в выходные установится плюсовая дневная погода

Потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега

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В субботу температура поднимется до <nobr class="_">+4 градусов</nobr>

В субботу температура поднимется до +4 градусов

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В Новосибирске в выходные установится теплая погода, в дневные часы столбик термометра поднимется выше нуля.

— Такие высокие дневные температуры будут вызваны быстрым смещением с Арало-Каспийского циклона. Вынос тепла в его теплой южной части как раз достанется Новосибирску и Новосибирской области. Поэтому в дневные часы температуры будут повышаться до оттепели. На 21 и 22 марта мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта этого циклона, немного похолодает. Фон температур понизится, но всё равно в дневные часы до 25 марта температуры будут близкие к нулю, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

20 марта в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -7... -9 градусов, в пригороде до -12 градусов. Днем +2... +4 градуса. Ветер северный, ночью 3–8 м/сек., днем — 8–13 м/сек.

21 марта в Новосибирске ночью местами, а днем небольшой мокрый снег. Ночью от 0 до -2 градусов. Днем +1... +3 градуса. Ветер западный, 7–12 м/сек., днем местами порывы до 17 м/сек.

22 марта небольшой снег, днем мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до -3... -5 градусов. Днем от -1 до +1 градуса. Ветер западный, 5–10 м/сек.

Какой будет весна в этом году? Когда придет потепление? Смотрите наш обзор сайтов прогноза погоды.

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Гидрометцентрпрогноз погодывесна-2021
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