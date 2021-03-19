В Новосибирске в выходные установится плюсовая дневная погода

В Новосибирске в выходные установится теплая погода, в дневные часы столбик термометра поднимется выше нуля.

— Такие высокие дневные температуры будут вызваны быстрым смещением с Арало-Каспийского циклона. Вынос тепла в его теплой южной части как раз достанется Новосибирску и Новосибирской области. Поэтому в дневные часы температуры будут повышаться до оттепели. На 21 и 22 марта мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта этого циклона, немного похолодает. Фон температур понизится, но всё равно в дневные часы до 25 марта температуры будут близкие к нулю, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.