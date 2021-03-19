В Новосибирске в выходные установится плюсовая дневная погода

В Новосибирске в выходные установится теплая погода, в дневные часы столбик термометра поднимется выше нуля.
— Такие высокие дневные температуры будут вызваны быстрым смещением с Арало-Каспийского циклона. Вынос тепла в его теплой южной части как раз достанется Новосибирску и Новосибирской области. Поэтому в дневные часы температуры будут повышаться до оттепели. На 21 и
20 марта в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью
21 марта в Новосибирске ночью местами, а днем небольшой мокрый снег. Ночью от 0 до
22 марта небольшой снег, днем мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до
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