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Масленицу отмечать разучились? 4 традиции, которые все понимают не так

Сколько можно есть блины, зачем сжигать чучело и как правильно просить прощения?

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Во многих регионах чучело вообще запретили жечь

Во многих регионах чучело вообще запретили жечь

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Мы проверили на прочность приметы и традиции Масленицы. Что, если не все они соответствуют современной реальности и за столетия мы стали понимать их неправильно? Правда ли, что это лучшее время для свадьбы, как православие относится к сожжению чучела и почему вы просите прощения, но делаете это без уважения?

Играете свадьбу и венчаетесь

О том, что в Великий пост, который следует за Масленицей, жениться нельзя, знают многие. Но еще меньше людей помнят, что постные традиции начинаются уже с Масленой недели. У православия на дела сердечные свой взгляд: последняя дата, когда еще можно обвенчаться, — 7 марта. Позже — уже на Красную горку, которая в этом году выпадает на 9 мая.

— Эта неделя уже практически прорастает в Великий пост, поэтому по церковному уставу на Масленицу венчаний не совершают, — говорит протоиерей Максим Миняйло. — Масленая неделя не предполагает бракосочетаний — на ней закрывается период венчаний и открывается только после Светлой недели, через неделю после Пасхи, 9 мая. 7 марта — последний день, когда можно венчаться и бракосочетаться.

Кем бы ни был ваш избранник, церковь не советует жениться до 9 мая

Кем бы ни был ваш избранник, церковь не советует жениться до 9 мая

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По народным приметам, свадьба в период Масленицы обещает молодоженам спокойную и размеренную жизнь в любви и согласии. Но к выигрышным для бракосочетания датам есть несколько подходов. Если руководствоваться лунным календарем, жениться лучше на фазу растущей Луны. В марте этого года она выпадает на даты после 18-го числа. Если копнуть глубже в астрологию, наиболее благоприятный период для свадеб этой весной ожидается с 7 по 31 марта.

— В это время комбинация соединения пары Солнца и Венеры несет мощный потенциал чувств, симпатии, потребности во взаимоотношениях, успех у противоположного пола, повышает сексуальность, — говорит астролог Светлана Радченко. — Период с 8 по 15 марта благоприятен для венчания. Но будут периоды, когда Луна сформирует неблагоприятные аспекты к Марсу, Венере и Солнцу. Это даты: 12, 21, 27 и 28 марта. В них может не обойтись без эмоциональных всплесков. Для идеального варианта я бы рекомендовала их исключить.

Но нельзя сказать, что абсолютно всем парам в указанные дни обязательно успеть пожениться. Это общие аспекты, а не индивидуальная аналитика, которая гарантирует успех каждой паре.

Каждый день едите блины

Один из главных символов Масленицы — блины. Их едят всю неделю. В понедельник свекор со свекровью приходят в гости к сватам и едят блины. Во вторник — смотрины невест. Девушки приглашают в гости женихов, катаются с гор и едят блины. Среда — Лакомка, зять идет к теще на блины. Разгуляй (Широкий четверг) — катания на лошадях, кулачные бои, штурм снежного городка и шумные пирушки с блинами. Пятница — тещины вечерки. Зять должен показать расположение к родственнице и накормить ее блинами. Суббота — золовкины посиделки. Куда же без блинов? А в воскресенье от блинов и вовсе не отвертеться.

Блинная диета отправит вас прямиком к гастроэнтерологу

Блинная диета отправит вас прямиком к гастроэнтерологу

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— Праздничный стол на Масленицу — это в первую очередь много жиров и углеводов, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Кроме того, что углеводы приводят к лишнему весу, избыток жиров приводит к огромной нагрузке на печень, на поджелудочную железу и, разумеется, на весь пищеварительный тракт. Какие-то слабые места выходят из строя. В любом случае нагрузка на печень, так или иначе, дает нагрузку на всю билиарную систему — селезенку, желчный пузырь, поджелудочную.

Если вы решительно настроены поставить рекорд по поеданию блинов и вообще едите их только на Масленицу, немного снизить риск появления побочных эффектов можно, если готовить их на сковороде с хорошим антипригарным покрытием. Так вы хотя бы будете добавлять меньше масла.

У церкви к блинам претензий нет. Единственное, не стоит добавлять в них мясо — по словам протоиерея Максима Миняйло, по церковному уставу на Масленую неделю фактически уже начинается пост и мясную пищу употреблять нельзя. Остальные начинки — сколько угодно.

Сжигаете чучело

Если раньше чучело Масленицы было этаким умирающим и воскресающим божеством, а его пепел раскидывали по земле, чтобы обеспечить увеличение урожая и стимулировать плодородие (о чём еще могли маниакально думать крестьяне?), то сегодня этот ритуал — не больше, чем шоу. Каких-то отголосков язычества церковь в этом не видит. Для православия это просто очередная пиротехническая забава безо всякого философского подтекста и иных смыслов. Так что жгите на здоровье, только соблюдайте технику безопасности, чтобы самим не сгореть.

За сжиганием чучела лучше наблюдать издалека

За сжиганием чучела лучше наблюдать издалека

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Неправильно просите прощения

Завершается Масленая неделя не только сожжением чучела. В воскресенье происходит заговенье перед началом Великого поста, все близкие люди просят друг у друга прощения. Но сегодня аудитория Прощеного воскресенья не ограничивается родственниками и друзьями — прощения просят уже вообще у всех, до кого только могут дотянуться. Чаты в соцсетях (родительские, соседские и все остальные) заваливает открытками со словами о прощении, что чаще только вызывает негодование и засоряет память гаджетов.

— Одно дело — в общий чат скинул какую-то картинку, другое — отправил человеку личное сообщение, написанное тобой, свой текст, позвонил или вообще с ним увиделся, поговорил, — говорит Максим Миняйло. — Глубокий, искренний мотив рождает в том числе и определенную форму, более правильную и соответствующую. Нельзя священное дело превращать в формальность. Это профанация, выхолащивание. А СМС отправил — ну что с того? Все эти чаты — это засорение эфира.

Чтобы попросить у человека прощения, лучше всего встретиться с ним лично

Чтобы попросить у человека прощения, лучше всего встретиться с ним лично

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Как просить прощения правильно

Главное — просить прощения искренне. А какая искренность в скопированном где-то в интернете готовом макете, разосланном спамом по всем контактам? И, кстати, вы знаете, за что конкретно просите прощения, или делаете это, потому что так принято?

— Православные просят прощения, исходя из Евангелия, — говорит протоиерей Максим Миняйло. — Потому что в Евангелии так и написано: если ты пойдешь помолиться богу, а потом вспомнишь, что у тебя есть конфликт, в котором ты виноват, твоя молитва не будет угодна богу без того, чтобы ты примирился. Это делается для того, чтобы твоя молитва была угодна богу и сам ты был угоден богу. Потому что апостол Иоанн Богослов говорит: как ты можешь любить бога, которого ты не видишь, когда ты ненавидишь человека, которого видишь? Ты обманщик, если говоришь, что религиозный и добрый человек, но в то же время ненавидишь другого.

По словам священнослужителя, каждый человек сам для себя определяет, за что просить прощения. Кто-то мог провиниться один раз, но очень серьезно, другой каждый день совершает какие-то мелкие проступки или, наоборот, постоянно бездействует — это тоже повод попросить прощения. Детализация в этом вопросе неуместна. Важен сам факт. Огромный нравственный и даже религиозный смысл заключается в самом признании своей вины. Если вы делаете это не формально, это уже говорит о том, что ваш нравственный стержень еще не разрушен.

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Масленицапраздникприметытрадициивесна
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