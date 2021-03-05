Масленицу отмечать разучились? 4 традиции, которые все понимают не так

Главное — просить прощения искренне. А какая искренность в скопированном где-то в интернете готовом макете, разосланном спамом по всем контактам? И, кстати, вы знаете, за что конкретно просите прощения, или делаете это, потому что так принято?



— Православные просят прощения, исходя из Евангелия, — говорит протоиерей Максим Миняйло. — Потому что в Евангелии так и написано: если ты пойдешь помолиться богу, а потом вспомнишь, что у тебя есть конфликт, в котором ты виноват, твоя молитва не будет угодна богу без того, чтобы ты примирился. Это делается для того, чтобы твоя молитва была угодна богу и сам ты был угоден богу. Потому что апостол Иоанн Богослов говорит: как ты можешь любить бога, которого ты не видишь, когда ты ненавидишь человека, которого видишь? Ты обманщик, если говоришь, что религиозный и добрый человек, но в то же время ненавидишь другого.



По словам священнослужителя, каждый человек сам для себя определяет, за что просить прощения. Кто-то мог провиниться один раз, но очень серьезно, другой каждый день совершает какие-то мелкие проступки или, наоборот, постоянно бездействует — это тоже повод попросить прощения. Детализация в этом вопросе неуместна. Важен сам факт. Огромный нравственный и даже религиозный смысл заключается в самом признании своей вины. Если вы делаете это не формально, это уже говорит о том, что ваш нравственный стержень еще не разрушен.