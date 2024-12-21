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Спорт «При помощи спонсоров»: возле ЖК «Кедровый» хотят построить спорткомплекс — что в нем будет

«При помощи спонсоров»: возле ЖК «Кедровый» хотят построить спорткомплекс — что в нем будет

Здание разместят на улице Легендарная

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11 комментариев

Строительные работы могут начаться весной 2025 года

Источник:

В Новосибирске хотят построить многофункциональный спортивный комплекс. О реализации проекта сообщается в распоряжении губернатора Новосибирской области.

В документе сказано о том, что мэрии рекомендовали предоставить землю в аренду без проведения торгов компании для реализации проекта по размещению объекта социально-культурного назначения. Участок могут предоставить ООО «Аврора».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Аврора» образовали 27 апреля 2024 года в Новосибирске, гендиректор фирмы — Василий Петухов. Он числится руководителем еще двух организаций, в том числе АНО Флорбольный клуб «Аврора». Соучредителями ООО «Аврора» выступают Сенчук Ольга (49%), Евгения Воронина (31%) и ООО «Сталкер» — компания принадлежит Роману Воронину.

Многофункциональный спортивный комплекс «Аврора» планируется разместить на улице Легендарной вблизи ЖК «Кедровый», площадь участка достигает более 8,7 тысячи квадратных метров. Срок реализации проекта составляет три года.

— Срок получения разрешения на строительство: III квартал 2025 года. Ввод в эксплуатацию последнего из объектов капитального строительства проекта: III квартал 2028 года, — сказано в документе.

Согласно распоряжению, мэрии рекомендовали, в частности, заключить договор аренды земли с инициатором проекта, а также предусмотреть право расторжения в случае нарушения сроков и невыполнения других обязательств.

НГС связался с гендиректором ООО «Аврора» Василием Петуховым. Он рассказал, что появится в спорткомплексе и объяснил, что объект строится при помощи спонсоров.

Флорбол является одной из разновидностей хоккея с мячом, сообщает «СпортРБК». Игра ведется пластиковыми клюшками.

— Будет два спортивных зала, один — мини-футбол, другой — флорбольный, — объяснил Василий Петухов. — Холл будет трехэтажным.

Он уточнил, что первый этаж здания займут раздевалки и администрация, второй — кафе и кабинеты. На третьем этаже появится тренажерный зал. Со ссылкой на распоряжение глава компании уточнил, что возвести спорткомплекс планируется за три с половиной года.

— Здесь будет все зависеть от финансирования, — рассказал руководитель компании. — У нас только с февраля вступает в аренду.

Строительные работы могут начаться весной 2025 года. Сколько средств планируется вложить в реализацию проекта, собеседник НГС не смог уточнить.

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Комментарии
11
275006922
14 минут
в итоге в подвале будет тренажёрный зал, а с 1 по 3 - ТРЦ. Зал, кстати, скоро закроют, тк оказался невостребованным. profit
Гость
58 минут
России нужны молодые сильные люди. Как вижу парней ! красавцы все как на подбор 180 рост . Торс спина широкие волосы руссые и все похожи друг на друга . Красивые.
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