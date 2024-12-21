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Спорт Месиво и эмоции: в Новосибирске прошел всероссийский турнир по ММА — 10 жестких фото боев

Месиво и эмоции: в Новосибирске прошел всероссийский турнир по ММА — 10 жестких фото боев

Турнир проводится с 2014 года

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7 комментариев

На соревнования приехали спортсмены из 25 регионов

Источник:

В Новосибирске 19 и 20 декабря проходили Всероссийские соревнования «Кубок имени Святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству ММА. Турнир проводился в «Локомотив-Арене». Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на матче и запечатлел самые жесткие моменты соревнований.

Всего в соревнованиях поучаствовали 120 спортсменов со всей страны

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В турнирах встретились бойцы из Новосибирской, Омской, Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Тюменской областей, республик Тыва и Бурятия, Алтайского и Красноярского края, Москвы

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Бронзовыми призерами стали 17 спортсменов

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В финальных поединках участвовали 10 пар бойцов

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Поединки были ожесточенными

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Бойцы использовали поле по максимуму, впечатывая друг друга в сетку

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Судьи и зрители испытывали бурные эмоции

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Спортсмены не жалели себя и друг друга

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Всего медали разыграли в 10 весовых категориях

Источник:

«Кубок имени Святого князя Александра Невского» по ММА проводится с 2014 года. С 2017 года турнир стал всероссийским.

Ранее НГС опубликовал репортаж с матча ХК «Сибирь» с омским «Авангардом».

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Комментарии
7
ПРО
1 час
"Этанеспорт"
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
А потом удивляемся, откуда животная жестокость у детей.
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