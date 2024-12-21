Спорт Месиво и эмоции: в Новосибирске прошел всероссийский турнир по ММА — 10 жестких фото боев
Месиво и эмоции: в Новосибирске прошел всероссийский турнир по ММА — 10 жестких фото боев
Турнир проводится с 2014 года
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В Новосибирске 19 и 20 декабря проходили Всероссийские соревнования «Кубок имени Святого князя Александра Невского» по смешанному боевому единоборству ММА. Турнир проводился в «Локомотив-Арене». Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на матче и запечатлел самые жесткие моменты соревнований.
«Кубок имени Святого князя Александра Невского» по ММА проводится с 2014 года. С 2017 года турнир стал всероссийским.