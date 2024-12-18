«День дерби»: новосибирцы проиграли омскому «Авангарду» и взбудоражили болельщиков — репортаж

Игра была для новосибирцев напряженной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на новой ледовой арене во вторник, 17 декабря, прошла встреча хоккейной «Сибири» и омского «Авангарда». Матч изначально обещал быть интересным. Ведь «Сибирское дерби» — это противостояние между хоккейными клубами «Авангард» (Омск) и «Сибирь» (Новосибирск). Эти матчи — принципиальные для обеих команд, они часто привлекают внимание своей непредсказуемостью и яркими моментами. О том, как прошла нелегкая, но зрелищная игра, и о ее результатах — в нашем репортаже.

В мире животных

Первое символическое вбрасывание прошло с участием директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Матч хоккейной «Сибири» и омского «Авангарда» прошел в тематике Новосибирского зоопарка. На площадке арены организовали «Добрую коробку». В нее преданные фанаты и любители хоккея несли вещи для любимых зверей — пледы и покрывала, полотенца, пелёнки и другой текстиль, зооигрушки и спортивные мячи. Также болельщики принесли сухой корм для кошек и собак, который передадут в благотворительный фонд помощи животным «Варежка».

Во время игры было много музыки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перед матчем возле сектора Е2 для всех желающих действовала автограф-сессия Снеговика и Миши. Там новосибирцы и гости города сделали классные фотографии и задали вопросы «спикерам». Весь матч прошел также в тематическом стиле — с девушками-чирлидершами в костюмах зверей, а также музыкальными композициями, связанными с миром животных.

Об игре

В первом периоде новосибирцы вели себя скромно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для обеих команд сегодняшняя встреча — четвёртое «Сибирское дерби» сезона 2024/2025 и второе — на льду новой «Сибирь-Арены». В сентябре в домашнем противостоянии выиграли новосибирцы со счетом 4:1. Омичи дважды победили на своей площадке со счетом 2:1 и 3:2.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги команды встречались 70 раз. 34 раза в основное время победу праздновал «Авангард», «Сибирь» побеждала в 15 матчах. В овертайме омичи были сильнее в 9 встречах, 3 раза выигрывали новосибирцы. В серии послематчевых буллитов преимущество оказалось также у омской команды: 5 побед у «Авангарда» и 4 у «Сибири». 187 шайб забросили омичи и 137 — новосибирцы.

На этот раз хоккейная «Сибирь» проиграла «Авангарду» со счетом 3:5 (1:2), (2:1), (0:2). Из новосибирской команды отличились Георгий Белоусов, Владислав Кара и Тревор Мерфи. От «Авангарда» шайбы забросили Шарипзянов, Галимов, Меркли, Прохоркин и Чистяков.

Игра началась довольно расслаблено для новосибирцев и очень активно для омичей. Складывалось ощущение, что «Сибирь» присматривается к давнему достойному сопернику. Открыл счет «Авангард, забросив в ворота новосибирцев шайбу практически на первых минутах первого периода.

Счет открыли омичи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Сибиряки» старались угнаться за противником, но все никак не могли собраться, явно проседая по скорости и точности передачи пасов. Примерно в середине матча новосибирские спортсмены несколько раз почти реализовали долгожданный гол по воротам противника, но что-то пошло не так, а затем пропустили еще одну шайбу за 6,5 минуты до конца первого периода.

Затем у «Сибири» было еще два шанса — в команде противника произошло два удаления за нарушения правил. Однако последнее большинство «Сибирь» смогла реализовать за минуту до конца первого периода. Отличился с передачи товарищей Георгий Белоусов.

Часто «Сибирь» не могла реализовать большинство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во втором периоде команда «Сибири» словно разыгралась. Парни начали напористо атаковать ворота противника. Несколько атакующих бросков со стороны «Сибири» не привели к результату, но в середине игры новосибирские болельщики дождались еще одной шайбы. На этот раз ее забросил в ворота Владислав Кара. После выравнивания счёта новосибирские болельщики заметно оживились и начали активно поддерживать любимую команду. За 5 минут до конца второго периода ещё один гол команда «Сибирь» отправила в ворота «Авангарда». Эта шайба принадлежала Тревору Мерфи. А затем на последних минутах периода «Авангард» догнал новосибирцев, и счет сровнялся (3:3).

Третий период прошел напряженно. В середине «Сибирь» не смогла реализовать большинство дважды, а затем большинство реализовали уже омичи — шайбу новосибирцы пропустили буквально за считанные секунды до конца штрафа и за три минуты до конца игры.

Во втором периоде новосибрцы словно увеличили темп Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Впрочем, болельщики не согласились с вердиктом судей — до этого на льду было несколько потасовок с участием хоккеистов из обеих команд, а для понимания, был четвертый гол от «Авангарда» или нет, судьи удалялись на совещание. Гол признали, а новосибирские поклонники начали громко возмущаться и требовали пересмотра момента.

После решения не в пользу «сибиряков» команда ушла на 30-секундное совещание, и тренерский состав принял решение снять вратаря. Это и стало окончательной причиной поражения — спортсмены не смогли остановить атаку омичей, и вместо активной борьбы у ворот соперника пропустили еще одну шайбу. Период завершился счетом 0:2 не в пользу новосибирцев, а игра — с общим счетом 3:5, соответственно.

Игра завершилась в пользу омской команды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Расстроенные фанаты «Сибири» долго выкрикивали имя любимой команды и высказывались о несправедливости решения, требов. Обсуждения продолжились и за пределами арены. Следующий матч «Сибири» пройдёт в Новосибирске 21 декабря. Ребята сразятся с хабаровским «Амуром».