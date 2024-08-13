Олимпийскую чемпионку по гимнастике захейтили за фото 2021 года из Крыма — подробности скандала

Источник: Городские порталы

Дарья Варфоломеев — именно так звучит фамилия девушки на немецкий манер — стала чемпионкой Игр в Париже, обойдя конкуренток в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Правда, золото гимнастка взяла под флагом Германии.



Девушка родилась в Барнауле в семье с немецкими корнями. В 2019 году, когда Даше было 12 лет, семья переехала в Германию. Там будущая чемпионка и попала в сборную страны. Выйдя на взрослый уровень, на чемпионате мира в 2022 году она завоевала золото, три серебра и бронзу, уже на следующий год — взяла четыре золотых медали, а на Олимпиаде не оставила шансов другим гимнасткам, победив в трех упражнениях из четырех.



— Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа всё равно дает о себе знать. Всё равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись, — написала в свое телеграм-канале про Дарью президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

