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Спорт Олимпийскую чемпионку по гимнастике захейтили за фото 2021 года из Крыма — подробности скандала

Олимпийскую чемпионку по гимнастике захейтили за фото 2021 года из Крыма — подробности скандала

Дарья Варфоломеев выиграла золото в Париже

2 225
52 комментария

Дарья Варфоломеев — именно так звучит фамилия девушки на немецкий манер — стала чемпионкой Игр в Париже, обойдя конкуренток в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Правда, золото гимнастка взяла под флагом Германии.

Девушка родилась в Барнауле в семье с немецкими корнями. В 2019 году, когда Даше было 12 лет, семья переехала в Германию. Там будущая чемпионка и попала в сборную страны. Выйдя на взрослый уровень, на чемпионате мира в 2022 году она завоевала золото, три серебра и бронзу, уже на следующий год — взяла четыре золотых медали, а на Олимпиаде не оставила шансов другим гимнасткам, победив в трех упражнениях из четырех.

— Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа всё равно дает о себе знать. Всё равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись, — написала в свое телеграм-канале про Дарью президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Но кроме множества поздравлений на своих страничках в соцсетях Дарья получила и множество оскорбительных комментариев от украинских аккаунтов. Всё из-за того, что в 2021 году девушка выступала на соревнованиях в Крыму. Сама Дарья хейтерам не отвечает, но фото с того выступления удалила.

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Олимпиада в Париже Гимнастика Хейт
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Комментарии
53
С левого берега
13 августа 2024, 19:41
Это нормально для западного мира, особенно для соседей.
С левого берега
13 августа 2024, 20:05
Крым это Россия!
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