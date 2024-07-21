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Спорт Скорость, крутые виражи и адреналин: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

Скорость, крутые виражи и адреналин: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

В Новосибирске соревнования среди гонщиков проходят уже в пятый раз

773
14 комментариев
На трассе выступали команды из четырех городов

Рев моторов и визг тормозов: в Новосибирске 20 июля на мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Участие в заездах приняли десятки как начинающих, так и опытных гонщиков. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел эффектные и экстремальные моменты гонки.

В конке участвовали спортсмены разных возрастов
Подготовка железных коней к гонке
Спортсмены готовятся к заезду
От крутых виражей поднимаются клубы пыли
Камера едва улавливает участников, скорость огромная
Соревнования проходили в субботу, 20 июля

— Сегодня у нас будут командные состязания, парная езда. Спортсмены будут команда на команду встречаться, у каждого будет по шесть выездов, и по сумме набранных очков определится победитель. В этом году в гонке участвуют четыре команды: Новосибирск, Балаково, ребята из Башкирии, город Октябрьский, и пермяки, Краснокамск, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.

В этом году в гонке участвуют четыре команды
Крутое скольжение на мотоциклах
В перерывах между заездами проверяем форму
Поддержать спортсменов приехали десятки зрителей
Спидвей — это один из самых зрелищных видов мотоспорта
Рев моторов заполонил собой всё пространство в округе
Скорость, с которой ездят участники, поражает воображение

О том, как прошли соревнования в прошлом году, читайте по ссылке.

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Мотоцикл Гонки Соревнования Новосибирск
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Комментарии
14
llehni
21 июля 2024, 12:57
И как обычно никой рекламы данных соревнований в городе. Узнаеv об них когда они уже прошли. В 80 -е был постоянным зрителем.
Судзуки Онидзуки
21 июля 2024, 12:42
Тот самый спидвей, где камни из под колёс, рёв моторов, будоражащий кровь специфичный запах выхлопа! Гонялись как надо! В командном зачёте команда Новосибирска на 2м месте, в личном зачёте на 1м месте Новосибирец Илья Кузнецов, выступавший под номером 11. В заездах Илья показывал огненный результат - намного опережая соперников, удивительно динамично и быстро! В команде Алтын мото один гонщик так рвался к победе - вызывая удивление и радость! В зелёном комбинезоне. В одном заезде ему удалось победить! В остальных то мотоцикл давал сбои, то техника езды местами уступала соперникам. Но впечатление он оставил прям самурая!
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