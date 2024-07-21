Скорость, крутые виражи и адреналин: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам

На трассе выступали команды из четырех городов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рев моторов и визг тормозов: в Новосибирске 20 июля на мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Участие в заездах приняли десятки как начинающих, так и опытных гонщиков. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел эффектные и экстремальные моменты гонки.

В конке участвовали спортсмены разных возрастов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подготовка железных коней к гонке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Спортсмены готовятся к заезду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











От крутых виражей поднимаются клубы пыли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Камера едва улавливает участников, скорость огромная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Соревнования проходили в субботу, 20 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Сегодня у нас будут командные состязания, парная езда. Спортсмены будут команда на команду встречаться, у каждого будет по шесть выездов, и по сумме набранных очков определится победитель. В этом году в гонке участвуют четыре команды: Новосибирск, Балаково, ребята из Башкирии, город Октябрьский, и пермяки, Краснокамск, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.

В этом году в гонке участвуют четыре команды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крутое скольжение на мотоциклах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В перерывах между заездами проверяем форму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поддержать спортсменов приехали десятки зрителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Спидвей — это один из самых зрелищных видов мотоспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рев моторов заполонил собой всё пространство в округе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скорость, с которой ездят участники, поражает воображение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О том, как прошли соревнования в прошлом году, читайте по ссылке.

