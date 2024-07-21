Спорт Скорость, крутые виражи и адреналин: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам
Скорость, крутые виражи и адреналин: показываем 15 фотографий с чемпионата по мотогонкам
В Новосибирске соревнования среди гонщиков проходят уже в пятый раз
773
Рев моторов и визг тормозов: в Новосибирске 20 июля на мотодроме ДОСААФ состоялся финал командного чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги. Участие в заездах приняли десятки как начинающих, так и опытных гонщиков. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и запечатлел эффектные и экстремальные моменты гонки.
— Сегодня у нас будут командные состязания, парная езда. Спортсмены будут команда на команду встречаться, у каждого будет по шесть выездов, и по сумме набранных очков определится победитель. В этом году в гонке участвуют четыре команды: Новосибирск, Балаково, ребята из Башкирии, город Октябрьский, и пермяки, Краснокамск, — рассказал НГС президент региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация мотоциклетного спорта Новосибирской области» Сергей Карачинцев.